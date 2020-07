Solo 12 tianguis pueden operar en Torreón

Menos de la mitad de los tianguis en el municipio de Torreón tienen autorización para operar a modo de piloto, según el más reciente acuerdo del Subcomité Técnico de Salud en la Comarca Lagunera, en el cual se endurecieron las medidas sanitarias para la operación de los diversos comercios en la región.

Hasta antes de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVID-19) había en Torreón entre 36 y 34 puntos de comercio ambulante e itinerante a modo de "tianguis", algunos de los cuales incluso operaban en horarios nocturnos y a modo de centros de esparcimiento. Con la suspensión de actividades ante el riesgo de contagio viral se ha determinado que únicamente 12 tianguis puedan regresar a sus actividades, bajo ciertos protocolos sanitarios y de seguridad que vigilan las autoridades locales.

Al respecto ha sido claro el coordinador de la Unidad de Atención del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Antonio Gutiérrez Jardón, quien ha precisado que en caso de que se detecten irregularidades en la operación de los pilotos, se procede directamente con la clausura de los mismos y se evita su nueva instalación en próximas semanas.

El funcionario estatal ha estado revisando, junto con autoridades municipales, la puesta en marcha de cada tianguis en el marco de la llamada "nueva realidad", de forma que hasta la presente semana solamente se han autorizado 12 puntos comerciales de ese tipo.

Así lo confirmó también durante el jueves la Dirección de Plazas y Mercados de Torreón, misma que precisó que aquellos comerciantes que permiten la venta de sus productos a quienes no traigan cubrebocas, que favorecen aglomeraciones o que no tienen aseo en general, se les retira de forma inmediata y se generan multas para todo el grupo de vendedores como conjunto.

En ese escenario se indicó que también es necesaria la colaboración de la ciudadanía, pues de ellos precisamente depende que se mantengan operando de forma adecuada esos espacios.

"La ciudadanía será privada de ese tipo de comercio si no entiende, la salud es una corresponsabilidad de todos, la autoridad cumple con vigilar, los comerciantes con tener todo para evitar contagios, la ciudadanía debe entender y generar conciencia que vivimos un problema de salud a nivel mundial. Lo vimos en Tierra y Libertad, donde los vecinos no acataron las normas, a pesar de que los tianguistas sí cumplían y no se permitió su instalación", señaló Luis Alberto Mendoza, titular de la oficina municipal de Plazas y Mercados.

Comercio

