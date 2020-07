Destroza su coche en fuerte accidente

Un fuerte choque registrado la tarde de ayer jueves sobre el bulevar El Tajito de Torreón dejó daños materiales estimados en 45 mil pesos.

En el percance participaron Jasael "NN", conductor de un vehículo Nissan, Sentra, de color rojo y modelo 2017, y Gabriel "NN", conductor de un camión Chevroelt, de color blanco y de modelo antiguo.

De acuerdo con los primeros peritajes, se informó que poco antes de las 16:00 horas ambos conductores circulaban por el bulevar El Tajito con dirección al bulevar Constitución y al tomar la última curva que se ubica próxima al fraccionamiento Residencial San Luisano, Jasael no guardó su distancia y terminó por impactarse de frente contra la parte posterior del camión que circulaba delante de él.

Por el fuerte choque el auto quedó destrozado, en tanto el camión únicamente presentó daños en la parte trasera izquierda; ambos conductores ilesos. La vialidad se vio afectada por espacio de media hora.

Agentes de Peritos del Tribual de Justicia Municipal (TJM) acudieron al lugar a tomar evidencias y solicitaron que ambas unidades fueran retiradas a bordo de una grúa y depositadas en las instalaciones del corralón municipal.

Jasael, probable responsable del accidente, fue detenido y llevado ante el Juez Vial, encargado de determinar la situación legal del implicado.

