Hay 72 contagios en equipos de NFL

Al menos 72 jugadores han sido contagiados por el nuevo coronavirus, informó ayer el Sindicato de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en momentos que negocia la vuelta a los entrenamientos, la próxima semana, y el comienzo de la temporada regular, en septiembre.

El número de contagios puede aumentar pues no todos los 2.880 jugadores de la NFL han sido sometidos a la prueba de la COVID-19. El sindicato y la Liga estudian los protocolos de salud y seguridad para la vuelta a la actividad, así como el impacto económico producido por la pérdida de ingresos de 2020 que debe reflejarse también en el reajuste de los salarios de los jugadores.

Varios miembros del sindicato de jugadores han manifestado que no volverán a competir hasta tener plenas garantías de seguridad. La liga y el sindicato también negocian aspectos como la frecuencia de las pruebas hasta los protectores faciales especializados que serán usados.

El campamento de entrenamiento para la mayoría de los equipos debe abrirse el 28 de julio. Otro obstáculo es que la disputa sobre si el coronavirus debe clasificarse como una "lesión no relacionada con el futbol" sigue en curso entre la NFL y la asociación de jugadores de la liga.

De acuerdo a fuentes cercanas a la liga, la NFL respondió a la contrapropuesta de la asociación sobre los protocolos de reapertura relacionados con el coronavirus, pero algunos problemas importantes siguen sin resolverse, como la inclusión o no del coronavirus como "lesión no relacionada con el futbol". Agregan que la asociación ha hecho varias solicitudes a la liga, incluidas las pruebas diarias de coronavirus, la eliminación de todos los partidos de pretemporada, la compensación financiera y de otro tipo para los jugadores que optan por no jugar por razones relacionadas con el COVID, y una disposición que mantendría el límite salarial de 2021 se redujo debido a la pérdida de ingresos de 2020.

Los jugadores están presionando sobre eso, porque cuando un equipo coloca a un jugador en la lista de lesiones no relacionadas con el futbol, no está obligado a pagarle.