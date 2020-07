Informales, más del 51 % de negocios en Coahuila

Más de la mitad de los negocios en Coahuila son informales, de acuerdo a los Censos Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios, así, se puede conocer que, del total de unidades económicas en el estado, 48.6 por ciento corresponde a establecimientos formales, y 51.4 de los negocios son informales.

En cuanto a la generación de empleo en estos dos grupos, el 91.1 por ciento del personal ocupado labora en negocios formales y 8.9 por ciento en establecimientos informales.

Se considera informales a los establecimientos que tienen 5 personas ocupadas o menos, no pagan contribuciones patronales a regímenes de seguridad social ni otras prestaciones sociales, no forman parte de una empresa con varios establecimientos, no cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social; que contrata al personal y se los proporciona, no tienen gastos por servicios contables, legales y de administración, como no tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos, no utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

En Coahuila se censaron 117 mil 979 establecimientos, donde trabajan 1 millón 162 mil 638 personas. Al comparar con los Censos Económicos de 2014, se observa que en los últimos 5 años se registró un aumento en el número de establecimientos de 9 mil 557, con una tasa de crecimiento anual de 1.7 por ciento y un aumento en el personal ocupado de 265 mil 91 personas, con un crecimiento del 5.3 por ciento anual.