Colocan en La Laguna lonas para apoyar al sector médico

Con la contingencia del COVID- 19, nació la necesidad de formar una Mesa de Salud en la que participan empresarios, directores de hospitales y miembros del sector Salud, para apoyar a los llamados "héroes" al estar en la línea de fuego atendiendo a las víctimas de este virus, reforzando su seguridad.

Homero del Bosque, miembro de esta mesa, dijo que recientemente lanzó una campaña titulada "Cuidemos a quienes nos Cuidan", en la que se han colocado lonas con esta frase en la que además agradecen a los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de la salud por su trabajo realizado.

Del Bosque comentó que su labor inició hace cuatro meses, tiempo en el que no se ha hecho "tanto aspaviento" y sí se ha apoyado a este sector, brindándoles el apoyo necesario para su protección como con la entrega de: guantes, caretas, cubrebocas y demás equipo, "de esto no se ha visto nada porque no es la idea", aseguró.

"Somos empresarios, directores de hospitales, ligados a este tema, por el lado de Durango, por el lado de Torreón también existe, estamos en estrecha comunicación, obviamente en conjunto tenemos la mesa metropolitana, este es un problema metropolitano y tratar de salir de alguna manera", declaró.

En los encuentros que han sostenido con la autoridad, dijo que se les ha hecho ver la necesidad de tener mayor acercamiento con la autoridad municipal y estatal, se inmiscuya más en esta situación.

Sobre la reactivación económica que se ha dado en el estado, Del Bosque dijo que la autoridad debe estar pendiente y vigilante de que las reglas de sanidad se cumplan y quienes no lo hagan, se dé un cierre inmediato.

"Esta situación sí por el tema económico, pero también hay que verlo, que si alguien no está comprometido con la situación de la contingencia, obviamente tienen los elementos para que se cierre".

Asimismo, comentó que uno de los temas que les preocupa más al sector Salud es que la ciudadanía no se cuide y por ende se dé un repunte en los casos COVID.

Ante esa preocupación, la mesa de Salud, en conjunto con la de Seguridad Pública, lanzaron dicha campaña "para dar una recomendación a cuidar a nuestros médicos, hay pocos y hay que cuidarlos, son personas esenciales para sacar el problema. Son nuestros héroes y hay que cuidarlos".