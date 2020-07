Novia de Paulo Dybala presume su celulitis para 'liberarse de trastorno alimenticio'

Oriana Sabatini, novia del futbolista argentino Paulo Dybala compartió en sus redes sociales un video en bikini resaltando las 'imperfecciones de su cuerpo'.

En la descripción de la publicación, la modelo comparte su experiencia con trastornos alimenticios, asegurando que es la primera vez que se atreve a compartir su cuerpo natural.

""Se que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que en mi cabeza ya me dije", escribió.

Orina también admitió que durante 10 años sufrió de estos trastornos, por lo que compartir este contenido era algo significativo para ella y su vida.