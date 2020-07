Se 'olvidan' del COVID-19 y realizan fiestas patronales en el ejido La Paz de Torreón

Danzas, música, venta de alimentos callejeros y hasta pirotecnia aglomeraron hoy jueves a decenas de habitantes del ejido La Paz de Torreón, en las fiestas patronales de la Virgen del Carmen que se llevaron a cabo pese al riesgo de contagio masivo del COVID-19.

En punto de las 10:00 horas, varias agrupaciones de danza se comenzaron a organizar en la iglesia del ejido, la mayoría de los bailarines utilizaban cubrebocas y procuraban la llamada sana distancia, sin embargo la música pronto atrajo a decenas de ejidatarios que se unieron a las celebraciones.

Cuando la pirotecnia comenzaba a sonar y los niños, jóvenes y hasta mujeres embarazadas ocupaban ya las calles, arribaron al lugar integrantes de la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, entregaron cubrebocas y pidieron a los encargados de la celebración y el ejido procurar el orden si es que se pretendía seguir el festejo.

La instrucción oficial se siguió hasta cerca de las 11:40 horas, cuando hizo su entrada oficial un carro alegórico a la Virgen del Carmen y la población nuevamente se volcó a las calles.

"Por favor, sana distancia, jóvenes, por favor sepárense, usen su cubrebocas", era el llamado lejano desde una bocina en la plaza principal, pero era muy tarde, para ese tiempo unas 150 personas estaban reunidas ya en el espacio, la mayoría sentadas una junto a la otra, usando cubrebocas en solamente unos casos.

-¿No te da miedo contagiarte?

"No, no creo en eso, nos quieren meter miedo, aquí hacemos estas fiestas siempre y no ha pasado nada", contestó sonriente Yesenia, quien salió acompañada de cuatro jóvenes amigas a tomarse fotografías con su celular y celebrar en la plaza, ninguna llevaba cubrebocas.

Más adelante salían por igual mujeres con menores de brazos, adultos mayores y otros comerciantes con algunas medidas sanitarias, mismas que quedaban de lado al verse rebasados por la cantidad de clientes que rodeaban sus puestos.

Para después del mediodía, la administración del templo había completado ya algunos turnos de danzas, el acceso a la iglesia estaba restringido y todos usaban cubrebocas, en la plaza principal la historia era muy diferente, pero la fiesta seguía.

"Se nos olvida un poquito todo esto del virus, yo aquí desde mi casa veo todo, pero pues sí es difícil con tanta gente, en nombre sea de Dios", comentó desde su pórtico don Juan García, hombre de la tercera edad que llevaba su cubrebocas puesto y observaba desde lo lejos la aglomeración en la plaza.

Las celebraciones en el ejido La Paz seguirán el resto de la tarde, esto según informó la propia autoridad ejidal.