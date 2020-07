Rammstein anuncia nuevas fechas de sus conciertos en México

A través de sus redes sociales, la agrupación anunció que reprogramó todas las fechas de su North America Tour, en la cual está incluído el territorio mexicano.

Por lo que los días en los que Rammstein pisará tierra azteca están programados para el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2021.

