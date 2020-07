Gigi Hadid enseña su pancita de embarazada

Gigi Hadid emocionó a sus seguidores al mostrar su avanzado estado de gestación, luego de que a finales del mes de abril se diera a conocer la noticia de su primer embarazo junto al cantante Zayn Malik, quien saltara a la fama como miembro del grupo One Direction.

La maniquí de pasarelas decidió hacer una transmisión en vivo a través de Instagram, para dar a conocer algunos detalles relacionados con la espera de su bebé (quien será una niña), luego de recibir cientos de comentarios por parte de sus seguidores sobre por qué no mostraba su pancita.

"Obviamente, creo que muchas personas están confundidas por qué no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos", respondió Gigi.

"He estado haciendo muchas fotos de mi vientre y enviándolas a amigos y familiares y ha sido muy bonito y emocionante. Estoy tratando de documentarlo bien porque he escuchado a mucha gente decir, obviamente, que no me perdiera nada. Compartiré cosas así en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Siento que en este momento solo quiero experimentarlo y escribir en mi diario. No quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y pensar que tengo estar guapa y publicar algo", añadió la famosa modelo de 25 años.

Y es que no había compartido hasta ahora ninguna fotografía donde se pudiera apreciar su embarazo. En el cumpleaños de su amiga Leah McCarthy se hizo unas fotos que después se publicaron en Instagram pero ocultando su barriguita con un emoji de un hada.