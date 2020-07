¿Cómo llevar el luto de un ser querido si no hay funeral?

Uno de los procesos más difíciles que muchas familias han tenido que atravesar durante la pandemia es la pérdida de un ser querido, y los estragos y limitaciones que vienen con ello.

Sin duda el impedimento que lo cambia todo es no tener la posibilidad de realizar un funeral donde despedirse, dar cierre y comenzar otra etapa del luto. Esto además, de la ausencia que se vive en la recta final, donde las visitas a los hospitales están prohibidas. Montserrat Lacalle, colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Catalunya, explica para el portal 20 minutos que en esta parte el duelo comienza desde mucho antes del fallecimiento, lo que se vuelve más duro de asimilar.

Lo anterior forma parte de un recuerdo negativo que queda luego del fallecimiento que complica el duelo. Javier Barbero, del Colegio Oficial de Psicólogos en Madrid, explica que es importante recordar que el hecho de no haberse despedido o no haber estado físicamente en el hospital, no significa que no se haya acompañado en el proceso vital.

Barbero también hace especial hincapié en que es importante ser justos con la relación que se tenía con la persona, no se debe centrar la perspectiva de toda una vida sólo en los últimos días.

También Barbero y Sara Losantos, responsable del área de psicología del duelo de la Fundación mario Losantos del Campo, admiten la importancia de tener un ritual de cierre, ya que esto se lleva a cabo en múltiples culturas, y ciertamente es un proceso enteramente para los vivos. Sugieren ver este impedimento momentáneo como un paréntesis en el que deben cuidarse para poder realizar una despedida cuando el semáforo lo permita.

Es por ello que se sugiere la interacción con los familiares por medio de iniciativas para compartir recuerdos a distancia. Un grupo de WhatsApp con los familiares, donde puedan intercambiar fotografías, anécdotas, recuerdos, pensamientos también ayuda.

Reconocer el poder de las palabras puede ayudar a aliviar el dolor en este momento. Lacalle explica que hay muchas personas a las que les cuesta manifestar sus emociones abiertamente, por lo que la mejor alternativa es escribir una carta con todo lo que sienten, sabiendo que nadie más la leerá. No se debe dramatizar, pero no es correcto solo decir que no pasa nada y que habrá funeral después. Debemos ser realistas.

Otro de los puntos más importantes es permitirse llorar. Estudios aseguran que las lágrimas poseen una sustancia parecida al lexatín, una especie de ansiolítico que relaja y calma la tensión. Explica Losantos, que el cuerpo humano está diseñado para encontrar alivio y paz, por lo que no deben ignorarse estas reacciones químicas.

Aclara que llorar produce una calma en el organismo donde estás aceptando tus emociones. Debes dejar salir el llanto, legitimar y dar salida a los sentimientos responsables de él. No es necesario hacer esfuerzo, sólo ser comprensivos con nosotros mismos y con los demás.