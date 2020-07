¿Cuáles son los beneficios de tomar bicarbonato de sodio en ayunas?

Además de ser un ingrediente para tus recetas y tratamientos de belleza o un producto para solucionar problemas caseros, el bicarbonato de sodio se ha convertido en un remedio natural para toda clase de malestares físicos.

A continuación, te contamos cuáles son los beneficios de tomar un vaso de agua con bicarbonato de sodio al comienzo de tu día.

Recuerda que este compuesto es alto en sodio, ya que contiene alrededor de mil 231 miligramos por cucharadita, de acuerdo con datos de Nutrition Data. Por este motivo no es recomendable para quienes padecen presión arterial alta o llevan una dieta baja en este mineral.

Reduce la acidez estomacal

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la acidez estomacal se caracteriza por una sensación de ardor en el pecho y garganta. Sus causas comunes son el exceso del consumo de café, alcohol, alimentos grasos o picantes.

Si padeces este problema, el sitio especializado en salud Healthline explica que el bicarbonato de sodio neutraliza la acidez del estómago. Se recomienda que disuelvas un cuarto de cucharadita de bicarbonato en un vaso con agua y lo bebas lentamente.

También puede aliviar la indigestión provocada por el exceso de ácido. Considera que este remedio es temporal. Si los síntomas persisten, lo mejor será consultar a un especialista.

Mejora tu rendimiento físico

Un estudio publicado en Journal of The International Society of Sports Nutrition concluyó que consumir bicarbonato de sodio antes de realizar ejercicios de alta intensidad mejora el rendimiento físico de los atletas.

Otra investigación publicada en Current Sports Medice Reports demostró que el bicarbonato de sodio retrasa la fatiga. Cuando haces ejercicio, las células musculares producen ácido láctico, un compuesto que disminuye el pH celular y causa ardor en el cuerpo. Debido a su alto pH, el bicarbonato reduce este efecto.

En el desempeño de los ciclistas, investigadores de la Universidad del Sarre en Alemania encontraron que las personas que tomaron bicarbonato hicieron cuatro minutos más de actividad física que quienes no lo consumieron.

Evita problemas urinarios

Un estudio de International Urogynecology Journal probó que el bicarbonato de sodio disminuye los síntomas del tracto urinario inferior. Esta condición causa incontinencia, sensación de vaciado incompleto, goteo, dificultad para ir al baño, aumento en la urgencia y frecuencia para orinar, explica la revista Urology.

El bicarbonato alcaliniza la orina y mejora los síntomas después de cuatro semanas, además de ser un tratamiento económico, fácil de usar y con pocos efectos secundarios, indica la investigación. Sin embargo, es necesario que siempre cuentes con supervisión médica.

Combate la migraña

Según un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 20 millones de mexicanos padecen migraña. Esta enfermedad produce dolores punzantes con una fuerza moderada o intensa, molestias por la luz y el ruido, e incluso vómitos.

Taste of Home asegura que beber un vaso de agua con media cucharadita de bicarbonato de sodio diluido podría aliviar el dolor de cabeza y las náuseas provocadas por la migraña.

Este remedio natural sirve de forma momentánea, no obstante, si estos episodios son frecuentes se sugiere que consultes a un médico. No se aconseja el consumo de este compuesto en niños.