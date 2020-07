Siboldi no se dejará gritonear por el 'Tuca' Ferretti

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, advirtió que no se iba a dejar gritonear por Ricardo Ferretti.

Entrevistado al final del cotejo donde la Máquina venció a los Tigres en las semifinales de la Copa Por México, habló sobre lo sucedido con el entrenador de los felinos.

"No pasa nada, cosas que se quedan en la cancha". Al insistírsele sobre el intercambio con el "Tuca", mencionó: "A raíz de los penaltis se suscitaron gritos y no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar".

Lo ve como cosas del futbol: "Sin duda a nadie le gusta perder, no son amistosos".

Sobre el encuentro, dijo: "Fue un juego muy parejo, un rival difícil, con un gran entrenador. Los goles cayeron a balón parado, táctica fija", dijo a TUDN.

terminó ardiente el Tigres vs Cruz Azul. Guido, Nahuel y futbolistas de la U alegaban que Siboldi se burló de ellos. Aquino también enojado. Tuca alegaba que Siboldi “no debe meterse en tenemos de jugadores” pic.twitter.com/HodSBe5VeH — Villarreal Villalbazo (@OmarVV9) July 16, 2020