Infidelidades no acaban con amor de famosos

El amor no es como lo pintan los cuentos de Disney. Las tentaciones suelen ser un dilema entre las parejas ya que originan infidelidades que acaban con las relaciones cuando salen a relucir, aunque no siempre es así ya que hay quienes deciden perdonar y continuar.

Los nombres de Will Smith y Jada Pinkett fueron tendencia en redes sociales la semana pasada ya que a través de un video que colocaron en sus redes sociales charlaron sobe lo que ocurrió hace cuatro años y medio cuando su relación casi se desplomaba.

Jada le fue infiel a Will con el rapero August Alsina, sin embargo, los actores decidieron continuar porque se dieron cuenta que eran infelices si estaban lejos uno del otro. El affair de Pinkett sirvió para reforzar su amor.

"Yo estaba sufriendo mucho, estaba destrozada y estando en medio de esa relación me di cuenta que no se puede hallar la felicidad fuera de ti, y por suerte tu y yo también estábamos pasando por un proceso de sanación de una forma muy distinta, puedo decir con certeza que hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta que eso no era posible...", dijo Jada a Will durante la charla.

Como es sabido, David Beckham tiene fama de mujeriego. Hace tiempo salió a relucir en la prensa rosa que supuestamente le fue infiel a la exSpice Girl, Victoria Beckham, con la niñera de sus herederos.

La cantante y modelo jamás habló sobre el tema ante los medios de comunicación y siempre se le vio apoyando a su esposo. Pese a que hay quienes dicen que su matrimonio es por conveniencia, lo cierto es que Victoria y David siguen juntos.

Quien también ha sentido atracción por las niñeras es el actor Jude Law. Mientras andaba con Sienna Miller tuvo relaciones con la chica que estaba al pendiente de sus hijos.

"Viendo los periódicos, sólo quiero decir que estoy muy arrepentido por haber lastimado a Sienna, y a la gente cercana", declaró el actor luego de que su acto inapropiado se divulgara en la prensa europea y americana.

Siena Miller lo perdonó y Jude se sintió aliviado. El gusto no les duró mucho ya que a cuatro meses de la infidelidad tomaron caminos por separado.

Aunque Juanes siempre se ha visto comprometido con sus seguidores, con su esposa, Karen Martínez, no lo fue tanto. El intérprete de A Dios le pido le puso los cuernos con la actriz Johana Bahamón.

El colombiano duró dos meses de noviazgo con Johana, sin embargo, ese idilio acabó. Previo a la infidelidad, Karen y Juanes se habían separado durante un tiempo, luego volvieron y lo hicieron con todo ya que fue cuando encargaron a su hijo Dante, el tercer hijo de la familia.

El cantante confesó a la revista People en octubre de 2007 que definitivamente sabía que se había hecho daño a él mismo y a sus seres queridos.

Aclaró también que tuvo sus quereres con Bahamón en el lapso en el que no estaba viviendo como pareja con Karen. Juanes y ella son felices ahora.

Muchos caballeros darían lo que fuera por tener a su lado a una artista como Beyoncé, sin embargo, todo indica que su marido Jay Z no ha sabido valorarla.

El intérprete le ha puesto el cuerno a la artista en repetidas ocasiones. De acuerdo con la prensa internacional, la intérpretelo ha perdonado porque considera que el tiempo que llevan juntos es más importante, cualquier parecido con la canción Costumbres de Juan Gabriel es mera coincidencia.

Actualmente se les ve felices en redes sociales y cuidando a sus hijos.

El actor Hug Grant anduvo con Elizabeth Hurley. Le fue infiel en diversas ocasiones al estilo de Jay Z, pero todo salió a relucir cuando la policía atrapó a Grant teniendo relaciones con una sexoservidora en un auto.

La bella actriz lo absolvió de toda culpa. Continuaron su relación y después decidieron terminar por el bien de ambos.