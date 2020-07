Tiger Woods, listo para el Memorial

- Por primera vez en cinco meses, Tiger Woods competirá en el PGA Tour. El exnúmero uno del mundo fue la sensación dentro del Muirfield Village, de Ohio, donde se prepara para el Memorial Tournament.

El estadounidense, de 44 años de edad, no juega oficialmente desde el 16 de febrero en The Genesis Invitational, en el cual terminó en la posición 68 tras un desastroso domingo. Posteriormente, el 24 de mayo, el Tigre organizó un domingo amistoso junto a Phil Mickelson, Tom Brady y Peyton Manning para recaudar fondos para los afectados por la pandemia COVID-19.

El coronavirus fue la razón principal por la cual decidió ausentarse en los últimos cinco torneos.

"Jugar es un riesgo que todos estamos tomando, a pesar del fantástico trabajo que ha hecho el PGA Tour para protegernos. Todos los monitoreos y sus resultados han mostrado que aún hay que ajustar cosas, pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir", dijo.

Woods se ha dosificado para los Majors (PGA Championship, del 6 al 9 de agosto; US Open, el 17 al 20 de septiembre, y The Masters, del 12 al 15 de noviembre) y los Playoffs de la FedEx Cup (del 20 de agosto al 7 de septiembre). A sus 44 años de edad, el 82 veces ganador de la máxima categoría del golf se siente listo para lo que viene en el calendario.

"En Los Ángeles [The Genesis Invitational], estaba tocado, no me podía mover bien y hacía frío. La espalda no estaba bien. Cinco meses después, he podido entrenarme bien, hacer muchas cosas, como estar con mis hijos", comentó Woods durante su primer día de práctica en el Muirfield Village, donde ha ganado cinco veces.

Luego de dos semanas de descanso, el mexicano Abraham Ancer vuelve a la actividad, en busca de su primer título de la PGA. El de Reynosa ha tenido buenos resultados tras la reanudación de la gira, pero no ha podido coronarlos con una victoria.

También entrará en acción Carlos Ortiz, quien ha tenido altibajos en la temporada.