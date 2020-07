Descartan gobernadores un pronto regreso a clases

Durante la reunión interestatal en la que participan nueve gobernadores del país, incluyendo Coahuila y Durango, se indicó que no es viable un pronto regreso a clases.

Se adelantó que se realiza un análisis para tener un diagnóstico del estado de salud de los maestros, a fin de determinar cuántos podrían regresar a las aulas.

En la reunión de gobernadores que integran la Alianza Federalista, realizada ayer en Durango, uno de los temas que se abordaron en la reunión fue el regreso a clases, ya que el Gobierno federal ha propuesto como fecha el 10 de agosto, si así lo permiten las condiciones de cada estado.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, indicó que es un tema que se analiza. "Estamos diseñando todo el tema, no va a ser posible pensar a corto plazo en la apertura de escuelas. No hay condición en estos momentos, los secretarios de salud nos lo han pedido así. Y creo que estamos de acuerdo todos los gobernadores en no generar una expectativa. Estaremos viendo cómo va avanzando el tema económico y de salud".

En el caso de Coahuila, el mandatario Miguel Riquelme ha indicado que el regreso a clases será gradual y prevé que sean los estudiantes de educación superior los primeros en regresar.

En la decimosexta Reunión Interestatal COVID-19 también se indicó que los gobernadores participantes van por un fortalecimiento de la reactivación económica mediante la integración de una estrategia conjunta de promoción extranjera, que consideraron sería de gran impulso para contrarrestar la fuerte pérdida de empleos que se registra actualmente, derivada en su mayoría por la pandemia.

Riquelme, mostró preocupación ante los retos que enfrentan los mandatarios por la reactivación económica: "la ausencia de promoción extranjera, la falta de visión que representó la cancelación de todos los órganos de ayuda que se tenían para la promoción y que todos sabemos que eran de gran apoyo para todos los estados, hacen falta".