Modernización de parquímetros, en pausa

El proyecto de adquisición o concesión de nuevos parquímetros de Gómez Palacio no ha podido avanzar.

Uno de los objetivos de este año era lograr la modernización de los mismos y poder colocar los que faltan en algunas calles del primer cuadro de la ciudad.

La Tesorería Municipal había informado de la intención de modernizarlos para poder eficientar la captación de este ingreso y brindar un mejor servicio a los ciudadanos que acuden a la zona comercial.

No obstante este proyecto, al igual que otros, se encuentra en espera y por el momento no hay avances debido a los constantes ajustes que ha tenido que hacer el Ayuntamiento este año debido al impacto de la pandemia en cuanto a ingresos y por el cual se han destinado otros recursos que inicialmente no estaban programados para la prevención del COVID-19.

La actual Administración municipal recibió muchos aparatos con fallas, apagados o desprogramados. Se tienen instalados 484 en la zona Centro, pero fallan alrededor de 170.

En enero de este año el director de Parquímetros, Javier Kaleb González Alvarado, reconoció que se tienen parquímetros tanto mecánicos como digitales, pero indicó que el daño es general en ambos tipos de aparato, aunque en el caso de los digitales hay más por desprogramación, por lo que se busca el apoyo técnico en este sentido.