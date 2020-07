En Ayuntamiento, caso sospechoso de COVID

Ante la sospecha de un caso positivo de COVID-19 al interior del Ayuntamiento de Lerdo, la Dirección de Salud Municipal ordenó la sanitización de la presidencia municipal. No se solicitará el apoyo a la Jurisdicción Sanitaria No. II para la realización de pruebas en tanto el personal no manifieste sintomatología.

El caso sospechoso sale de la Dirección de Comunicación Social del Municipal. Se trata de su titular, Miguel Solís, quien vía mensajería dio a conocer su situación, la cual dijo es delicada, tanto que acudió a la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El último día que el funcionario acudió a su oficina al interior de la presidencia municipal fue el pasado 6 de julio. Se espera que este jueves se dé a conocer el resultado de la prueba que se sometió para corroborar o descartar el diagnóstico de COVID. Por su parte, el titular de Salud Municipal, Cecilio Medina, comentó que hace dos días, Solís le manifestó su malestar, por lo que acudió al ISSSTE, al ser derechohabiente como el resto de sus compañeros. A la par, se le solicitó una serie de estudios para comenzar tratamiento en tanto se tenía un resultado. "Vi algunos (estudios) donde efectivamente es sospechoso, no podemos decir que es positivo porque no había un COVID positivo. Clínicamente tiene los datos para ser sospechoso de COVID. Inmediatamente le di tratamiento y le recomendé que fuera a consulta al hospital y tengo entendido que hoy (ayer) en la mañana fue atenderse al IMSS", comentó. Como parte del protocolo, Medina se entrevistó con los compañeros del titular de Comunicación Social quienes no manifestaron ningún síntoma que haga sospechar la presencia del virus. "En el departamento acabo de visitarlo, pregunté si tienen sintomatología y están trabajando con normalidad", dijo el titular de Salud, quien agradeció el gesto de Miguel Solís de haber comunicado su situación a sus compañeros. Por la mañana, los departamentos que se encuentran al interior de la presidencia municipal como Tesorería, Atención Ciudadana, Desarrollo Social, Secretaría del Ayuntamiento y el Área de Regidores, fueron sanitizados, tanto por personal de Prevención Social del Municipio como la Jurisdicción Sanitaria 2. . DESINFECCIÓN Cabe recordar que este martes se realizó la desinfección de las oficinas de Obras Públicas, luego de que se informara que un ciudadano con síntomas de COVID acudió a realizar algunos trámites. Tampoco la operatividad de la dependencia se vio afectada durante los trabajos que realizó la Dirección de Salud en coordinación con la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria. Acciones Toman medidas de prevención ante posible contagio. * Se realizó la sanitización de la presidencia municipal tras la sospecha de un caso COVID. * El martes se había realizado la desinfección de la Dirección de Obras Públicas, luego de que un ciudadano sospechoso acudiera a realizar algunos trámites. * Hasta el momento no se tiene registro de un caso confirmado de coronavirus por parte del Ayuntamiento de Lerdo.