Apuestan Estados a inversión extranjera

Durante la reunión interestatal COVID-19 que se realizó ayer en Durango, pero ahora con la inclusión de dos nuevos mandatarios, el de Aguascalientes y el de San Luis Potosí, para dar un total de 11, acordaron crear un organismo similar al ProMéxico, cancelado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al inicio del sexenio, pero ahora estaría financiado por los propios estados.

José Aispuro Torres, gobernador de Durango, dijo que con este nuevo organismo, se busca promover y atraer inversiones de otras partes del mundo a los estados que conforman esta unión interestatal.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, aclaró que se trata de un organismo similar al ProMéxico, "buscamos reactivar la economía en nuestros estados porque tratar de hacerlo por decreto, no se puede, tenemos que generar la confianza para lograrlo", dijo.

"Por ello, la propuesta de la creación de este organismo es que estas mismas entidades lo mantengan financieramente para mandar gente a Estados Unidos, Asia, Europa, y otros destinos económicos a buscar cómo generar inversiones y a dónde poder exportar para generar empleos", agregó el mandatario de Nuevo León.

Reconocieron los gobernadores que buscarán un acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía para establecer este organismo.

Una de las preguntas realizadas a los 11 gobernadores que asistieron a esta reunión, fue en el ámbito político, si cabría la posibilidad de que pudieran participar unidos en las próximas elecciones federales.

"Aquí no hablamos de elecciones, con lo de la pandemia, quién sabe si llegamos al 2021, por eso no hablamos de esas chingaderas, sería un suicidio si habláramos o pensáramos en ello porque no sabemos si llegaremos al próximo año, tenemos temas más importantes que tratar", mencionó el gobernador neoleonés.

Por último, los mandatarios, a nombre del anfitrión, José Aispuro Torres, hicieron abierta la invitación al presidente de México para que los acompañe a este tipo de reuniones para compartir lo que pasa en los estados, sobre todo, en el tema de la pandemia y lo que está generando en lo económico.

Los gobernadores presentes; el anfitrión José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Miguel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo Leo´n; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureoles, de Michoaca´n; José Ignacio Peralta, de Colima; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, y Juan Manuel Carreras López, de San Lui´s Potosí.