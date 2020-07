Solicitan cerrar clínica del ISSSTE

Tras la muerte del director y de una secretaria a causa del COVID-19 y ante un supuesto brote de dicha enfermedad, trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE de la colonia Torreón Residencial piden a las autoridades de esta institución a nivel estatal cerrar las instalaciones al menos por dos semanas para que sean sometidas a un proceso de sanitización exhaustiva.

De no parar las actividades en la clínica, los quejosos exigen que se aplique un rol urgente de guardias mínimas, así como la suspensión de las labores de las áreas de atención no esenciales debido al presunto brote que, según ellos, está provocando un incremento de contagios y poniendo en riesgo la vida y la salud del personal que también carece de equipos de protección.

Los empleados, quienes prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, señalaron que presuntamente hay alrededor de 20 personas de esta clínica que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 y que los contagios comenzaron en el área donde se localiza la dirección.

Entre las personas contagiadas, aseguraron que se encuentra la delegada local del Sindicato de Trabajadores (SNTISSSTE), Perla Ramírez, de ahí que no se encuentra laborando actualmente.

Agregaron que incluso hay personal que tuvo contacto con trabajadores que dieron positivo y que aun así continúan laborando, en espera de los resultados de las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2 que les practicaron.

Lo anterior, contraviniendo a los lineamientos sanitarios establecidos a nivel nacional que señalan que si se identifica a un empleado como contacto cercano de un caso positivo de COVID-19, este debe permanecer en cuarentena en su casa por 14 días y regresar al trabajo si no desarrolla síntomas.

Manifiestan que esta situación ya se expuso al epidemiólogo de la clínica Felipe Sánchez, pero que no han tenido respuesta hasta el momento. "No contesta su celular", dicen.

"Estamos inconformes porque, primero, no nos dieron material suficiente; segundo, le marcamos al doctor Felipe Sánchez y no contesta su celular. Estamos pidiendo que se cierre la clínica por lo menos dos semanas para que saniticen y que el personal que estamos actualmente laborando salgamos del pánico que tenemos. Muchos trabajadores ya se contagiaron y hay otros sospechosos en espera de los resultados, el brote está desde el 4 de julio que falleció nuestro director, nuestras autoridades no han hecho nada. No toman las medidas necesarias, es impotencia lo que tenemos, lo que sentimos, hay gente en la farmacia formada, no podemos trabajar así, el personal no puede laborar así y las autoridades no nos resuelven", señaló una mujer mientras rompió en llanto.

Los inconformes comentaron que en esta clínica laboran cerca de 120 personas, pero que con motivo de la contingencia sanitaria y debido a que muchos de ellos están considerados dentro de los grupos de riesgo al COVID-19, solo están laborando 60.

Fue el pasado sábado 4 de julio que El Siglo de Torreón informó del fallecimiento del director general de esta clínica, Antonio Dávila Castellanos, a causa del coronavirus. Tenía 60 años de edad y desde abril de este año estaba al frente de dicho cargo.

Esta semana y posterior a este deceso se difundió en redes sociales la noticia sobre la muerte por coronavirus de una secretaria, lo que causó conmoción entre la base trabajadora y molestia por la falta de atención por parte de las autoridades hacia dicha problemática.

Señalamientos

Temen por más contagios. *En dicha institución de salud murieron el director general y una secretaria a causa del COVID-19. *Piden mejores condiciones laborales para evitar más contagios en la clínica. *Hacen falta caretas, cubrebocas y en general equipo de protección para la base trabajadora.