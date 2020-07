El arte de la herrería industrial

Su jornada de trabajo abarca de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.

La sombra de un enorme árbol cobija su área de trabajo y le sirve como techo. En la cochera de su domicilio, ubicado la colonia Pedregal del Valle de Torreón, Armando Gurrola toma sus herramientas, coloca un papel de lija azul en la lijadora y, al ritmo de su pulso, quita las astillas de una madera que utilizará para un mueble juguetero. Es mediodía en La Laguna, el calor se hace presente, pero su motivación por trabajar no cesa.

Las manos de Armando conocieron el oficio de la herrería hace aproximadamente tres años, sin más explicación que la necesidad y la falta de oportunidades laborales. Menciona que, inmerso en una atmósfera autodidacta, de inmediato se identificó con el arte de soldar el metal. Así, su talento recién descubierto le permitió ir a Saltillo, donde trabajó para una empresa y allí tuvo la idea de incluir la madera en sus diseños.

"Lo adopté por consejos de varias personas: mezclar la herrería con la madera. Me gustó mucho este trabajo porque puedo hacer muebles".

No obstante, la crisis económica de la Covid-19, que provocó una reducción en su salario, sumado al cáncer que enfrenta su esposa, fueron factores para que Armando tomara la decisión de retornar a la Comarca Lagunera y empezar su negocio por cuenta propia.

"Regresé en ceros, con una máquina de soldar, un pulidor y un taladro, y me puse a hacer muebles industriales".

Con un taller montado en el exterior de su hogar desde hace tres meses, Armando decidió continuar con el oficio porque lo define como algo "muy noble"; un campo que le permite fabricar objetos con la fusión de sus ideas y los gustos de otras personas. La materia prima son los propios deseos de sus clientes.

"Yo aprendí viendo. A mí nadie me dijo 'toma medidas de esto'. Aprendí y lo que bien se aprende nunca se olvida. Para mí es sensacional trabajar esto".

El día para Armando Gurrola comienza a las ocho de la mañana, pues acompaña a su esposa al hospital para que reciba su tratamiento. Dos horas después regresa a su domicilio y comienza a trabajar. La jornada puede extenderse hasta las 11 de la noche. En tres meses de actividad ha fabricado alrededor de 50 muebles.

Puertas, rejas, comedores, sillas, libreros, jugueteros, jaulas, mesas de centro y un sinfín de elementos, pueden ser diseñados por el talento del lagunero.

"Los muebles industriales son para toda la vida, duran muchos años. Al mezclar la madera con la herrería, duran más tiempo de lo que uno piensa".

Para Armando es un orgullo dejar su huella en cada una de sus creaciones. Con la luz chispeante que surge al soldar piezas de metal, se ilumina en agradecimientos por un día más de trabajo. Cada soldadura es crucial para que la estructura de sus muebles se mantenga sólida, como ese apoyo que percibe en su familia.

"Me ha dejado mucha satisfacción, a tal grado que mi familia me impulsa más. Me dicen: 'Adelante, tú no pares'".

Entre sus herramientas, Armando no encuentra palabras para describir la sensación que le produce este oficio, simplemente es el mejor trabajo que ha tenido. Por eso mismo entrega todo de sí en cada proyecto.

Por último, el herrero aconseja a quienes han perdido sus trabajos o no encuentran un norte dentro de la contingencia: "No se desanimen. Si tienen un oficio, aplíquenlo. Que todos sus conocimientos en ese oficio permitan que no nos vayamos para abajo, que siempre estemos positivos ante la contingencia y ante lo que se venga. No hay que dejarnos vencer por nada".

Armando Gurrola ejerce el oficio de la herrería industrial en la fachada de su hogar.

Para el herrero, el apoyo de su familia es fundamental.

Para Armando, es importante mantenerse positivo+ ante la vida.

El lagunero aprendió este trabajo de forma autodidacta.