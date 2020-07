Fernando Sujo dedica triunfo en La Voz Azteca a quienes lo apoyan

El talento lagunero se ha hecho presente en La Voz Azteca y de qué manera.

El joven Fernando Sujo, quien logró que los cuatro coaches (María José, Belinda, Ricardo Montaner y Christian Nodal) voltearan sus sillas durante su audición, se alzó como triunfador de los knockouts durante la noche del pasado martes.

En esta etapa, tres concursantes se enfrentan con diferentes canciones y al final, su coach se decide por uno de ellos para pasar al siguiente nivel.

Los otros coaches tienen oportunidad de robar a alguno de los que no hayan sido seleccionado, sin embargo, esto se vuelve muy complicado.

En la audición, Fernando optó por quedarse con Christian Nodal. El lagunero se enfrentó a sus compañeros Manuel Medina y Leslie Palma y al terminó del konckout, Nodal eligió al torreonense.

En su página de Facebook, Fernando agradeció el apoyo que le ha dado la gente y deseó lo mejor a Manuel y Leslie.

"Estoy más que agradecido con toda la gente que me ha apoyado, y de verdad estoy tan feliz de seguir en esta competencia de la voz!!

"Espero y sigan apoyando a mis amigos Manuel y Leslie, son unas personas increíbles, y de verdad que les sobra talento!! Este Knockout, se lo dedico a esas personas que me están y me han apoyado muchísimo!! De verdad muchísimas gracias por apoyarme!!

"Nos vemos en las batallas familia!! Lo mejor está por llegar. Bendiciones a todos", posteó en su página de Facebook.

La competencia comenzó con un knockout de María José donde Sara Aimée, Little Cocó y Majo lucharon por su lugar, pero fue esta última la que pasó a la siguiente fase. Luego tocó el turno de Ricardo Montaner, quien, para sorpresa de sus compañeros, no quedó sorprendido positivamente sino negativamente cuando tocó el turno de sus concursantes Antonio Ramírez, Luis Daniel y Alexis Taguma.

"A ver cómo les digo esto para que no les duela el corazón, ¡esto no fue lo que hablamos!, en el ensayo yo recuerdo perfectamente lo que les pedí a cada uno, recuerdo que a ti (Antonio) te pedí específicamente que no fueses tímido al comienzo de la canción porque primero nos cuesta entender lo que decías y la dicción era prácticamente nula, sentíamos que murmurabas, recuerdo que nos paramos en ese tema y te dije por favor recordaras que hay que cantar más afuera, hay que dejar salir la voz. A ti (Luis) te dije que Penélope es tan emblemática. Desde que esa canción la escribió Serrat ha pasado por muchas voces pero se queda la historia de Penélope, ¿qué hay que hacer?, narrarla, hay que contarla con la crudeza y tristeza que Penélope sentía", dijo notoriamente molesto.

Al final, Ricardo se dirigió a Alexis, quien de acuerdo a lo que él pudo apreciar, fue quien mejor se desenvolvió y quien pasó a la segunda fase.

"Se notó el trabajo que hiciste, tengo que decidirme por ti, mientras te escuchaba -te doy mi palabra-, estuve a punto de grabarte con mi teléfono para mandárselo a Alejandro porque yo sé la emoción que él podría haber sentido si te escuchaba cantar en tiempo real, conquistaste mi corazón y quiero seguir contigo a partir de ahora".

En la primera parte de la competencia ninguno de los coaches presionó el botón de robo, algo que a muchos concursantes los hizo dejar el escenario cabizbajos, pero hacia la mitad del programa las cosas se pusieron intensas, pues hubo voces que tanto María José como Belinda y Ricardo Montaner querían para sus equipos.

En la segunda ronda de knockouts de María José, Sandy Castillo, Pau Carrasco y Laura Ruiz se enfrentaron dejando a los coaches boquiabiertos. La "amá" de Christian Nodal se inclinó por Laura, pero fue allí cuando Belinda, Nodal y Montaner presionaron sus botones para robar. Mientras que Montaner se quedó con Pau Carrasco, Belinda y Nodal pelearon por Sandy. Al final de cuentas, ella decidió irse con el cantante de "Adiós amor".

El segundo robo se dio en una nueva ronda de Montaner, donde se enfrentaron Kike, Mon y Mila. El cantante se quedó con Mila, mientras que María José y Belinda pelearon por Kike, quien al final apostó por la primera.

Al final de la noche, Ricardo Montaner avanzó con Alexis, Mila Gaos y Pao Carrasco (que robó). Belinda solamente avanzó con dos, Scarlett Chico y Mario de la Garza. María José avanzó con Majo Cornejo, Laura Ruiz, Pedro Herrera y Kike Jiménez (a quien robó). Christian Nodal vanzó con Fernando Sujo y Sandy ( a quien robó).