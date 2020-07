'Estamos obligados a ir por los seis puntos'

El técnico mexicano del Leganés, Javier Aguirre, consideró que la obligación de su equipo es jugar para ganar los dos partidos ligueros restantes contra Bilbao y Real Madrid si quiere aspirar a la permanencia.

"Pueden ser seis puntos y no alcanzar, va a depender de lo que dejen de hacer los rivales, de que no sumen los dos rivales que están no a tiro pero lo más cerca posible. Con cuatro, con uno, con seis... tenemos la obligación de ir a por los seis puntos y esperar. Esa es nuestra obligación, jugar al futbol pensando en ganar los dos y a partir de ahí esperar. Lamentablemente depender de otros tiene esas cosas, esperar que otros no sumen", dijo.

"Hasta hoy estamos vivos, estamos más fuertes. Estamos con muchas ganas de ganar y esperar. Es lo que tenemos en mente. Evidentemente se dice fácil. Ganar en San Mamés pocos pueden presumir de lograrlo. Son fuertes, sólidos, con gente espectacular, una plantilla diseñada para ir a Europa. Es un equipo copero, un equipo de primerísimo nivel. Es una organización ejemplar", comentó.

Dadas las circunstancias, y aunque dependen de otros, prefiere no mirar de reojo lo que sucede en el resto de campos: "Lo que está en nuestras manos hay que intentar hacerlo, jugar ese partido y ganarlo. A partir de ahí no podemos pensar en qué nos beneficia o qué nos perjudica. A hacer lo nuestro y esperar a las once de la noche a ver qué paso".

"No podemos estar ni durante el partido con el transistor porque eso nunca ha sido bueno, lo digo desde la experiencia de doce temporadas con esta en España. No funciona. Tú haz lo tuyo, te tienes que abstraer del resto. ¿Que luego te favorece? Estupendo. ¿Que te perjudica? Culpa tuya por depender de otros", agregó.