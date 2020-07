Personal del ISSSTE un presunto brote de COVID

SEÑALA

Tras la muerte del director y de una secretaria a causa del COVID-19 y ante un supuesto brote de dicha enfermedad, trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE de la colonia Torreón Residencial piden a las autoridades de esta institución a nivel estatal cerrar las instalaciones al menos por dos semanas para que ésta sea sometida a un proceso de sanitización exhaustiva.

De no parar las actividades en la clínica, los quejosos exigen que se aplique un rol urgente de guardias mínimas, así como la suspensión de las labores de las áreas de atención no esenciales debido al presunto brote que según ellos, está provocando un incremento contagios y poniendo en riesgo la vida y la salud del personal que también carece de equipos de protección. Los empleados que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, señalaron que presuntamente hay alrededor de 20 personas de esta clínica que han dado positivo al virus y que los contagios comenzaron en el área donde se localiza la dirección. Entre las personas contagiadas, aseguraron que se encuentra la delegada local del Sindicato de Trabajadores (SNTISSSTE), Perla Ramírez, de ahí que no se encuentra laborando actualmente. Agregaron que hay personal que tuvo contacto con trabajadores que dieron positivo y que aún así continúan laborando y en espera de los resultados de las pruebas.

Lo anterior, contraviniendo a los lineamientos sanitarios establecidos a nivel nacional que señalan que si se identifica a un empleado como contacto cercano de un caso positivo de COVID-19, éste debe permanecer en cuarentena en su casa por 14 días y regresar al trabajo si no desarrolla síntomas.

