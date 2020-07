Sustituye Trump al director de su campaña a la reelección en EUA

De acuerdo al medio The Hill, será reemplazado por Bill Stepien.

Parscale fue el "gurú digital" durante la campaña presidencial en 2016, pero no había ocupado el cargo como director previo al proceso electoral actual.

Trump señaló que Parscale se mantendrá en su equipo como consejero y encargado de estrategias digitales y de data.

En una serie de tuits, el mandatario externó "Ésta victoria deberá ser mucho más fácil al tiempo que nuestros números en las encuestas crecen rápido, la economía mejora y las vacunas estarán pronto en camino, además los estadounidenses quieren calles y comunidades seguras".

