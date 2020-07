Bárbara Faz sabe que utilizar las redes conlleva responsabilidad

La cantante Bárbara Faz da gracias a las redes sociales por acercar a las personas durante el confinamiento, pero también considera que se debe tener cuidado con lo que se publica en ellas, porque las palabras pueden herir a las personas.

"Creo que siempre hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice y más en estos tiempos donde todo es muy delicado, tanto como el artista que está haciendo un video y habla de algo y también como las personas que comentan, porque las palabras hieren, creo que hay que ser muy cuidadosos", dijo.

Para la intérprete las redes se han convertido en una herramienta esencial para su vida cotidiana, con la cual puede compartir su vida con sus admiradores, "pero también me gusta tener cosas personales, cosas para mí misma, pero creo que si es bueno que la gente te acompañe en tu día a día y vivan esas experiencias contigo y así tener una mejor relación con el público", opinó.

También expresó su emoción por vivir en una era digital, en donde todo se puede hacer gracias al acercamiento que la tecnología ofrece, muy a pesar de que el confinamiento causado por el COVID-19 separó a las personas.

"Ahora es muy diferente a los noventas, en donde la gente no conocía a los artistas, no sabía cómo eran, porque no teníamos esto de las redes sociales y no estabas compartiendo tu día a día con tu público y ahorita es como como una experiencia completa en donde además de que compartes tu música, también tu vida y te conocen como persona, eso me emociona mucho", expreso.

Por el momento Faz está promocionando su más reciente sencillo llamado "No volveré", el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, un tema en donde quiere dejar un mensaje de autoestima.

"Es una canción que escribí a mí misma, por todas esas ocasiones que fui mi propia enemiga y todas esas cosas que no hice porque tenía miedo y sé que hay muchas personas que se pueden identificar con ese mensaje y a lo mejor no son ellos mismos los que se dañan pero tienen a una persona toxica, que no deja que vivan su vida al máximo, creo que es un mensaje importante, el decirle a la gente que está bien alejarte de lo que no te hace bien y no te tienes que disculpar por eso", señaló.