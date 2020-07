'Monarca' lista para retomar grabaciones de su segunda temporada

El elenco de la serie "Monarca" está en espera para poder retomar las grabaciones que fueron interrumpidas por el COVID-19.

Aún sin fecha definida, la actriz Regina Pavón, quien forma parte del elenco, comparte que esperan terminarla para que sea lanzada este 2020.

"Como se anunció que se iba a estrenar este año pues obviamente que Netflix está haciendo todo lo posible para que se estrene este año pero todavía no nos confirman nada. Supongo que están armando una estrategia para poder terminarla con toda la seguridad", dijo en entrevista.

Regina explica que faltaba muy poco para terminar la segunda temporada de la historia protagonizada por Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal, entre otros. Aunque todavía no les han hecho pruebas de COVID-19 la actriz explica que desde el inicio de la pandemia les pidieron que se cuidaran para retomar en cuanto sea posible.

"Es responsabilidad de cada uno de los actores que estamos en proyectos que se pausaron, cuidarnos", comenta.

"No nos han hecho pruebas porque no han establecido una fecha especial. No se quieren arriesgar a que haya algún contagiado; quieren hacer las cosas bien".

La serie cuenta entre sus productores ejecutivos con la mexicana Salma Hayek. Con respecto a los guiones, Regina comenta que hasta ahora no han hecho cambios por ejemplo en cuestiones de besos.

"Supongo que su intención es no tener que sacrificar el libreto por lo que está pasando, que están por eso esperándose para poder llegar a una estrategia en la cual no tener que sacrificar nada del guión pero obviamente si se tendrá que hacer supongo que lo harán".

En "Monarca", cuya primera temporada está disponible en Netflix, Regina interpreta a Lourdes, una mujer de 26 años que tuvo muchos problemas de drogas y alcohol pero que logró rehabilitarse. Al final de la primera entrega su personaje tiene un esbozo de que al parecer va a recaer en las drogas.