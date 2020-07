Policía podrá detener rodaje al aire libre de películas y series

Las autoridades (policiales) pueden detener filmaciones y grabaciones de películas, series y publicidad, si es que deciden hacerlo sin los permisos correspondientes.

Alexa Muñoz, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Filmaciones, dijo que al inicio de la pandemia recibieron llamadas vecinales informando de grabaciones, algunas de las cuales se enteraban por medios de comunicación.

"No tenemos la facultad para parar ninguna producción, pero si las pueden detener las autoridades como si fuera una boda o una fiesta de 15 años", indicó la funcionaria, durante un encuentro virtual con casas productoras.

"No es una cacería de brujas, es cuidarse todos, lo que pedimos es cuidar las producciones a su crew (integrantes de trabajo), a su equipo y, a su vez, a la comunidad audiovisual; estamos para apoyarlos, no para castigar o perseguir a nadie", agrega.

Durante casi cuatro meses la industria audiovisual mexicana, que da empleo a más de 20 mil personas, se detuvo por la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Desde esta semana se autorizó comenzar la producción en las calles de la Ciudad de México, siguiendo protocolos de seguridad y observando durante el semáforo naranja, un máximo de 10 personas en interiores pequeños y hasta 30 en exterior. Cuando se pase a semáforo amarillo se crecería a 25 y 25 personas, respectivamente.

Muñoz precisa que cada entidad tendría sus propios lineamientos de seguridad en carácter de recomendación.

"Es importante que se acerquen a nosotros, hay comunidades que no están permitiendo entrar cuando no eres parte de ella y las comisiones lo que es hacer es decir dónde no es recomendable ir.

"La mayoría de estado no han abierto, hay muchas producciones que se quedaron a la mitad o estaban al final, hay estados que se han acercado para tratar de adaptar (protocolos), ahora lo que ha habido es mucho scouting (búsqueda de locaciones) y poca gente está regulado", expresa.

Destaca que se han enterado de producciones, pero que ocupaban propiedades privada

s.