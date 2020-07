Trump posa con frijoles y otros productos de Goya en medio del 'boicot'

En una muestra de apoyo a la compañía, Trump publicó este miércoles en la red social Instagram una foto suya en la Casa Blanca, sonriente y con varios productos de la marca, entre ellos los frijoles.

Previamente, el mandatario publicó un mensaje en Twitter en el que aseguraba que "a Goya le está yendo muy bien" y criticaba que "la máquina de difamar de la Izquierda Radical ha tenido resultados contraproducentes, la gente está comprando como locos".

Trump se unía así a su hija y asesora, Ivanka, quien publicó anoche una instantánea similar con el lema: "Si es Goya, tiene que ser bueno", tanto en español como en inglés.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z