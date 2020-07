Sector turístico de Oaxaca exige créditos para superar crisis

La mañana de este miércoles, integrantes del Frente Oaxaqueño para la Recuperación Turística (Fortur) realizaron una marcha caravana silenciosa en la ciudad de Oaxaca, con la exigencia al gobierno estatal de la entrega de apoyos económicos para superar la crisis derivada de la pandemia por COVID-19.

Alrededor de 30 vehículos y 50 personas, portando caretas, cubrebocas y manteniendo distancia entre sí como parte de las medidas precautorias por contagios de coronavirus, iniciaron su recorrido en la fuente de las Ocho Regiones, avanzaron sobre calzada Porfirio Díaz, avenida Juárez El Llano, y llegaron a la Secretaría de Turismo (Sectur) donde mostraron un ataúd y cruces en protesta a la inactividad del turismo en la entidad.

Afuera de la Sectur, su titular Juan Carlos Rivera Castellanos recibió las exigencias de los prestadores de servicios turísticos. Demandaron una mesa de diálogo virtual o presencial directa con el gobernador Alejandro Murat, ya que señalaron que el secretario de Turismo no ha dado respuesta a sus peticiones que han realizado desde hace más de dos meses.

Ésta es la tercera ocasión que salen a protestar los prestadores de servicios turísticos de Oaxaca organizados a través del Fortur. Hoy demandan un recurso aproximado de 200 millones de pesos a través de un fondo creado por el gobierno de Oaxaca, al cual puedan acceder fácilmente a través de crédito, y de esta manera inyectar impulso económico a sus empresas ante la nueva normalidad, a la cual cambió el estado el pasado 5 de julio.

"Necesitamos créditos para reactivar nuestra economía y para empezar a trabajar en la nueva normalidad. Que nuestras empresas, así como las agencias de viajes y guías turísticos empecemos a trabajar, pero necesitamos que inyecten económicamente nuestros negocios", afirmaron.

Los manifestantes se dijeron preocupados por la situación de crisis que la actual pandemia ha dejado en el sector, y advirtieron con radicalizar sus protestas en caso de no ser atendidos.

En respuesta, Rivera Castellanos informó que debido a la suspensión de la Guelaguetza de este 2020, su celebración presencial por causa de la COVID-19, se generó un "boquete" de 491 millones de pesos en el sector turístico.

Asimismo, dijo que se está haciendo una cuantificación total de las pérdidas en el sector turístico, las cuales también abarcan los puentes vacacionales que se venían.

Los manifestantes describieron que ante el reciente reconocimiento de Oaxaca como la mejor ciudad del mundo para viajar, esto "de nada sirve", pues argumentaron que "si el gobierno presume de esta ciudad como punto turístico, esto se debe a la calidad del servicio turístico que ofrecemos", por lo cual reiteran que se debería atender su exigencia de reactivación económica.

De la misma manera, en respaldo a la movilización en la capital, prestadores de servicios turísticos de la región de la Costa afiliados al Fortur realizaron marchas simultáneas para exigir al gobierno de Oaxaca la reactivación económica. En Santa Cruz Huatulco, localidad del municipio de Santa María Huatulco, y en la ciudad de Puerto Escondido, en San Pedro Mixtepec, se sumaron a la exigencia de una mesa de diálogo con el gobernador Alejandro Murat en busca de créditos financieros accesibles, afirmaron, para salir de la quiebra y evitar la pérdida de su patrimonio.

Luego del anuncio oficial por el cual Oaxaca transitó a la nueva normalidad con el cambio de estatus en el semáforo epidemiológico federal, EL UNIVERSAL publicó cómo se alistan los protocolos sanitarios en hoteles, así como en playas de la entidad para contener la pandemia y reabrir al turismo, pues la reactivación de este sector es vital; por ejemplo, en 2019 dejó una derrama económica de 8 mil 529 mdp, gracias a que 5.3 millones de personas visitaron el estado, según datos oficiales.

Protestan ferieros

Casi a la par de la protesta de prestadores de servicios turísticos de esta mañana, familias y comerciantes adheridos a la Alianza de Ferieros del Estado de Oaxaca (Alfeo) marcharon en caravana, con vehículos tráiler y juegos mecánicos, en la capital del estado para exigir que las autoridades tanto estatales como municipales reactiven las ferias, y les permitan las condiciones para trabajar, pues afirman que desde el inicio de la cuarentena por COVID-19 no han podido instalarse y sus recursos se han agotado.

Pidieron también una mesa de trabajo con las autoridades para ayudar a más de 800 familias de este rubro que, debido a las medidas de aislamiento por la pandemia, desde hace tres meses no tienen empleo, no logran ingresos, y no han recibido ningún tipo de apoyo del gobierno.