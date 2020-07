Estoy bien y fuerte para darle pelea al COVID-19: Fernando Tena

“Yo me siento bien. No tengo síntomas, no me duele la cabeza, no tengo temperatura, no me siento mal”, dice Luis Fernando Tena en un mensaje compartido en redes sociales tras dar positivo a la prueba de COVID-19.

El director técnico de Chivas dice estar con la incertidumbre de cómo se va a desarrollar el contagio, detallando que él había sido el único positivo en el resultado de las 52 pruebas aplicadas al plantel de Guadalajara y el staff. El técnico y campeón olímpico de Londres 2012, sugirió que se extremen los cuidados ante este "virus contagioso". "Decirle a la gente que se cuide, la verdad es que yo extremé los cuidados, tomé todas las precauciones teniendo más cierta edad, ya que somos los más vulnerables y resulta más peligroso que nos ataque con fuerza". El "Flaco" Tena ya se encuentra en aislamiento y no podrá estar presente en los compromisos que tenga el Rebaño en los próximos 10 días. "En general estoy bien y fuerte para darle la pelea a este virus", concluyó.