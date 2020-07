Bárbara Mori confiesa lo difícil que fue no caer en el alcohol

Bárbara Mori dejó mudos a sus seguidores tras revelar que tenía problemas con su forma de beber y que ya no consumir alcohol fue una de las decisiones que marcaron su vida, pues sufrió para dejarlo.

La actriz tuvo una plática en vivo por medio de Instagram con Marimar Vega, en donde hablaron del amor propio y las decisiones que han tomado en sus vidas desde ese punto y que las hizo cambiar.

"Dejé el alcohol hace10 años y creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en vida, porque no era una borracha perdida, pero mi padre era alcohólico, entonces sí cargaba con un estigma, porque si había un trago que me tomara de más y ya perdía, y me pasó dos o tres veces y la última fue grave, ya no me gustó", relató la actriz uruguaya de 42 años.

Además de decidir que ya no quería volver a tomar, enfrentó otro problema que ella ocasionó y se motivó a ser congruente con lo que quería.

"Esas dos decisiones de enfrentar este rollo, dejar el alcohol, fue difícil. Aunque yo no tenía un alcoholismo de: 'Híjole, si salimos y yo no puedo tomar me la voy a pasar mal', no, para nada. Fue una decisión de decir 'no me cae bien, se acabó'".

Compartió que poco a poco se fue dando cuenta que no necesitaba tomar una sola gota de alcohol para divertirse y sentirse bien, y que pese a la presión social se mantiene en su decisión, porque se ama.