FIFA revela calendario para la Copa del Mundo Qatar 2022

El lunes 21 de noviembre de 2022, a las 13:00 hora local, la Selección de Qatar arrancará el Mundial en el Estadio Al Bayt, con capacidad para 60 mil aficionados.

Mientras que la final se disputará el 18 de diciembre en el Estadio Lusail ante 80 mil espectadores; y el partido por el tercer lugar un día antes en el Estadio Internacional Khalifa.

Desde el arranque y durante 12 días, la fase de grupos contará con cuatro partidos por día, los que se realizarán a las 13:00, las 16:00, las 19:00 y las 22:00, hora local.

2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE



It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022



