Javier Aguirre juega su última carta con el Leganés

Javier el Vasco Aguirre se juega la vida con el Leganés.

El técnico mexicano está en una situación que ya ha vivido, pero en esta ocasión se ve complicado que pueda salir avante. El cuadro de Madrid tiene que remontar una desventaja de cuatro puntos, con sólo seis en competencia para escapar del descenso a la Segunda División de España. ¿Lo logrará?

"Javier ha salido de peores", dice Manuel Vidrio, quien fue jugador de Aguirre en el Pachuca, en la Selección de México y en el Osasuna, además de su auxiliar técnico en el Zaragoza.

Pero si no lo hace, si el Vasco no logra el milagro ¿se manchará su legado?: "No lo creo. Considero que queda como un fracaso, tropiezo, cuando intentamos fracasamos y tropezamos, eso está claro, pero no quedará manchado. Los descensos son situaciones que pasan en el futbol, no sólo depende del técnico, están los jugadores, el presupuesto, todo eso vale en una Liga tan compleja como es la española.