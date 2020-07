La música es mi pasión: Pepe Alonso

La música siempre ha estado en la vida del lagunero Pepe Alonso y es que en ella ha encontrado un refugio en el que se siente pleno.

Hace unos años, el cantante lanzó un material discográfico apoyado por el reconocido productor, también torreonense, Benjamín Díaz Flores, quien ha trabajado con Danna Paola, Alejandra Guzmán o Reyli.

En fechas recientes, Pepe Alonso ha continuado en la música, pero desde otra perspectiva.

"Decidí, por lo pronto, no seguir en la música como cantante, pero sí a través de un grupo musical llamadoVox, que se especializa en bodas y también me dedico a hacer otros eventos como 15 años, graduaciones o despedidas de solteras".

El artista manifestó que invertir en la grabación de discos y canciones es costoso y no se sabe si se pueden generar ingresos ya que eso depende de que a la gente les guste de forma masiva.

"Uno piensa que al sacar una canción empiezas a ver resultados económicos, pero no es así, sí puede ocurrir, sin embargo, es como echar una moneda al aire.

"Se necesita mucho un respaldo económico para picar piedra en la música, es por eso que decidí ponerle una pausa a mi carrera de intérprete, sin embargo, aclro que la m´usica es mi pasión", sostuvo.

Fue en 2016 cuando el artista sacó su material discográfico cuyo primer sencillo fue Ahora que estoy bien.

"A esa canción le metimos mucho esfuerzo, pero si consideró que le faltó una mayor promoción a los demás temas".

El lagunero comentó que en algunas de las canciones incluidas él intervino a la hora de componerse.

"Dos de las rolas eran coautorías, y una más me le dio Reyli, con quien justo coincidí en la boda de Benjamín que se realizó en febrero aquí en Torreón .

"El chiste es siempre estar haciendo algo, si ahorita no fue el momento para consagrarse como cantante, puede que llegue o a lo mejor nunca llega, pero hay que intentarlo".

Otro camino que ha tomado Pepe Alonso es el de dar clases y en este rubro le ha ido muy bien.

"Dar clases de canto y de guitarra no fue algo que yo estuviera buscando. En una ocasión me dijeron, '¿oye no das clases de canto?', dije que sí y así seguí. Estoy dando cerca de 36 clases por semana por Internet".

La contingencia, según comentó el artista, ha generado que más personas recurran a las clases, en este caso virtuales.

"Lo que ocurre es que muchos padres de familia quieren tener ocupados a sus hijos y qué mejor que las clases para que además de entretenerse, aprendan".