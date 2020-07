Klopp y José Mourinho critican decisión del TAS

- El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, arremetió contra la decisión del Tribuna de Arbitraje Deportivo (TAS) que levantó la sanción de la UEFA contra el Manchester City al asegurar que no fue un buen día para el futbol.

El TAS concluyó este lunes, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. Le levantó la sanción de dos años sin competir en Europa y le castigó con 10 millones de euros por no cooperar en la investigación.

"Estoy contento porque el City pueda jugar en la Liga de Campeones el año que viene, pero sinceramente no creo que ayer (lunes) fuera un buen día para el fútbol", dijo Klopp, quien cree que un City en varias competiciones sufriría más desgaste para la lucha de la liga.

"Creo que el fair play financiero es una buena idea, porque está ahí para proteger a los equipos y proteger a la competición. Esa era la idea en un principio, que nadie gastase de más", comentó.

Klopp teme que, si el Fair Play financiero desaparece, las personas más ricas y los países que más dinero tienen podrán empezar a hacer lo que quieran con el fútbol, complicando la competición.

"Creo que esto automáticamente llevará a una súper liga con unos diez clubes", dijo el alemán.

Por su parte, José Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, calificó la decisión del TAS como una "desgracia" y un desastre".

En rueda de prensa ayer, Mourinho, cargó contra el veredicto.

"Sé que para ellos es fácil pagar ese dinero, pero aun así. Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión", apuntó Mourinho.

"Si el Manchester City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, es un desastre. No digo que sean culpables, pero si no lo eres no pagas nada, ni una sola libra", añadió.

Además, el portugués aseguró que este caso puede ser el final del 'Fair Play financiero' porque "no tiene sentido".

"Ahora hablamos del Manchester City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad", agregó el entrenador del Tottenham.

En un encendida defensa del Manchester City, el técnico Pep Guardiola fustigó ayer a sus rivales por lo que percibe es una campaña de "rumores" contra el club.

El técnico español señaló que el City merece recibir una disculpa por parte de esos rivales (los cuales no especificó) y que aseguran que el City "hizo trampa y mintió reiteradamente".

"No se tomó en cuenta la presunción de inocencia", dijo Guardiola. "Y tras saberse (el fallo) y fue lo correcto, desde luego, quedamos muy contentos porque pudimos defender lo hecho en la cancha".

Apuntándole a los detractores del City, Guardiola afirmó: "Si estás en desacuerdo con algo, vengan y toquen la puerta y hablen con nosotros. No andar a escondidas, con rumores ... siete, ocho, nueve clubes, hablando (a nuestras espaldas). Háganlo en la cancha".

"Lo que le diría a este tipo de gente, 'atrévanse a mirarnos a los ojos y decirnos las cosas a la cara'", añadió.

Para Guardiola, el fallo del TAS avala que el City ha obrado de la misma manera que sus contrincantes en Inglaterra y Europa.

"Lo he dicho muchas veces, si hicimos algo malo, aceptamos nuestro castigo, de quien sea - FIFA, UEFA, la Liga Premier, la FA (federación inglesa)", dijo. "Aquí seguimos. Pero podemos defendernos".

Y en una velada respuesta a Klopp, Guardiola agregó: "Ayer fue un gran día para el futbol, no un mal día".

Guardiola también atacó a Javier Tebas, el presidente de La Liga española que dijo que el fallo del TAS "no está a la altura".

Con tono irónico, Guardiola señaló que Tebas "debe estar muy celoso de la Premier y el futbol inglés.

"Parece que es un gran experto legal. La próxima vez le vamos a pedir consejo antes de ir a un tribunal", dijo Guardiola.

10 MILLONES de dólares como multa tendrá que pagar el City por no cooperar en las investigaciones.