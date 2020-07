Austeridad alcanza al Ayuntamiento

Autoridades municipales informaron ayer martes que la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) ha generado impactos en el plano financiero a nivel local, situación a la que se suma la baja en participaciones federales que se registra desde el pasado mes de enero. Ante este panorama, el Ayuntamiento ha ordenado una serie de recortes en el gasto para hacer frente a los próximos meses y se advirtió que lo que queda del año habrá "austeridad".

Así lo confirmó ayer la tesorera municipal, Mayela Ramírez Sordo, quien indicó que ya se han ordenado recortes diversos en la compra y uso de vehículos oficiales, pagos de servicios de telefonía, así como de viáticos en general, con el fin de garantizar que los pagos a la nómina se encuentren garantizados y que los proyectos de obra pública no se vean afectados.

"Desgraciadamente creo que los meses que vienen, pues vienen más o menos igual. Tenemos que ya tomar algunas medidas como tratar de fortalecer nuestros ingresos propios y estamos recortando los gastos a lo más que podamos. Ya suspendimos la compra de activos, pero estamos privilegiando la seguridad pública, la obra pública, los servicios no han dejado de prestarse... Vehículos ya no se van a comprar, computadoras, ese tipo de cosas, pues ya en este momento está todo suspendido, los gastos de viáticos, que de hecho ahorita no hay casi viajes, pero los gastos corrientes, todo se está reduciendo al mínimo. De por sí, siempre hemos sido austeros en el gasto de los funcionarios, ningún funcionario trae coche para uso particular, no pagamos celulares, o sea, estamos recortando todos los gastos", informó Ramírez.

La tesorera dijo que todos los funcionarios del ámbito municipal deben estar "en la misma sintonía" y confió además en que el tema sanitario mejore.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se refirió por su parte a la baja en las participaciones federales. Estimó que debido a la pandemia del COVID-19 en el país, los recursos que llegaban al Municipio por ese rubro se verán mermados en los próximos meses, de forma similar a lo que ocurrió en enero pasado cuando se le rebajaron a Torreón unos 20 millones de pesos en ese fondo, además de los 35 millones menos que se detectaron en el pasado mes de junio.

Zermeño dijo que a pesar de esa situación, esperan no solicitar deuda pública en el resto del año, toda vez que han tratado de mantener finanzas públicas "sanas" y con un manejo adecuado del gasto corriente, obra pública e inversiones en general.

"Lógicamente hay menos impuestos, menos ingresos, esto nos va a afectar ahora y a futuro... Ningún tipo de crédito, el Municipio de Torreón no ha pedido un solo peso en lo que va de mi administración y no lo vamos a hacer, espero no hacerlo", señaló el alcalde, quien además pidió un voto de confianza a la población por el tema del manejo presupuestal.

Finanzas

Realizan recortes en el Ayuntamiento de Torreón ante panorama financiero para el resto de 2020. *Las participaciones federales a Torreón se han recortado unos 20 millones en enero y 35 millones en junio pasado. *Estima el alcalde Jorge Zermeño que la tendencia de entrega de recursos federales siga a la baja. * Municipio ya evita gastar en vehículos, telefonía móvil, viáticos y renovación de equipo de cómputo, para seguir contando con margen financiero de maniobra.