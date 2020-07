Hay que aprender a cuidarnos: alcaldesa de San Pedro

"Más que aprender a vivir con el Coronavirus, hay que aprender a cuidarnos para no enfermarnos", declaró la alcaldesa Patricia Grado Falcón ante el incremento en los casos de COVID-19 en La Laguna.

Sobre los acuerdos del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, en cuanto a las recomendaciones y medidas para los municipios laguneros, Grado Falcón mencionó que en San Pedro se adelantaron y lanzaron la estrategia "Mi salud va primero", con el objetivo de disminuir la cantidad de contagios en ese municipio a través de las medidas que los ciudadanos deben adoptar para protegerse.

"Este es un tema de conciencia ciudadana, de cuidarnos todos. Si alguien va tomar un taxi y ve al taxista que no trae cubrebocas, pues no hay que subirse y caso contrario, si el taxista trae cubrebocas, pero las personas que le hacen la parada no traen, pues no los suba", explicó.

El Ayuntamiento está haciendo su labor de concientización y ha estado dialogando con los comerciantes, que tienen mucho trato con la gente, para hacerles ver la importancia de atender las medidas simples como el utilizar el cubrebocas, aplicación de gel y tomar la temperatura a sus clientes.

A cuidarse

Reiteran el llamado: *Esto no es solo cuestión de las autoridades, sino de todos los ciudadanos. *Más que aplicar multas, hay que concientizar a la gente, dijo la alcaldesa. *Todos en la calle deben usar cubrebocas. *Se aplicarán sanciones a los negocios que no acaten disposiciones.