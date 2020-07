'Tenemos que ayudarnos todos', pide Zermeño ante COVID-19

Con la entrada en vigor de las nuevas medidas sanitarias para reforzar las acciones de prevención del contagio del COVID-19 en la Laguna, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, llamó a la ciudadanía a colaborar para que la contingencia sanitaria pase lo antes posible.

Se refirió a las personas que insisten, por cualquier pretexto, en omitir las medidas sanitarias que han sido difundidas en todos los medios desde hace meses, las exhortó a sumarse a todos los protocolos por el bien de las familias y de la sociedad en general.

"Yo lo único que les pido, lo he repetido reiteradamente, si los medios de comunicación, si los que opinan, si los que critican, si los que hablan no orientamos a la población, porque aquí somos víctimas todos, nuestras familias, nuestros hijos, todos somos víctimas... Tenemos que ayudarnos todos, aquí no hay de que si ya lo dijo López-Gatell o no dijo, la pandemia cualquiera de ustedes sabe que algún vecino, algún familiar, algún conocido ya se contagió, esto es real ¿Cómo le vamos a hacer? Ponemos en riesgo a nuestras familias y a todos si no colaboramos y entendemos que si nos cuidamos, cuidamos a los demás".

Zermeño Infante afirmó que de parte del Municipio de Torreón se hará todo lo "posible" por evitar que el virus siga regularizando impactando en la salud de la población, entregando cubrebocas gratuitos entre transeúntes, sanitizando espacios públicos, hospitales y edificios de gobierno, además de exhortando a la gente a tener sentido común y evitar salir si no es necesario.

También advirtió que las primeras sanciones por omitir el uso del cubrebocas serán hacia los administradores de negocios que no los exijan entre sus clientes y cuyos empleados tampoco los tengan en su jornada laboral.

Colaboración

Alcalde exhortó a sumarse a todos los protocolos. *Señala que en el marco de la pandemia "todos somos víctimas", ya sea por el tema sanitario o la afectación a la economía. *Destacó los aportes que ha realizado el Municipio de Torreón en apoyo a la población. *Señaló que el acuerdo de sancionar a comercios que omitan medidas sanitarias fue de parte del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna.