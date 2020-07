Condenan agresión a mujer transgénero

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Güereca Díaz, lamentó la agresión que sufrió una mujer transgénero, quien fue golpeada en Durango.

En tal sentido, consideró que todavía hay mucho trabajo por hacer para fomentar el respeto hacia todas las personas.

Y es que, a través de las redes sociales se denunció que una trabajadora sexual de nombre Fernanda, fue golpeada por un grupo de hombres que no han sido identificados.

"Fernanda, una mujer trans y que es trabajadora sexual, fue golpeada brutalmente, causándole daños físicos y emocionales. Fer, como todas las noches, se disponía a ejercer su trabajo, del cual ganaba poco dinero para llevarlo a casa y fuera el sustento para ella y su mamá, pues la mamá apenas trabaja en una maquila y el sueldo ante la emergencia sanitaria, es mínimo, no hay que investigar mucho para conocer el rezago social, escolar y laboral por el cual atravesamos las mujeres trans", se lee en la publicación que hizo la activista Alejandra Roldán.

Narró que Fernanda estaba en la esquina esperando trabajar, cuando llegaron tres hombres en una camioneta, dos de los cuales se bajaron y la empezaron a insultar mientras ella caminaba para poder librarse de ellos. "Ante la insistencia, corrí y me persiguieron, me tumbaron y me comenzaron a golpear con palos y con el puño en la cara, yo me defendí y les pegué pues no entendí el motivo por el cual lo hacían, corrí mientras de dos camionetas más bajan alrededor de 15 hombres más, los cuales me comienzan a golpear".

Los agresores le dejaron golpes en diversas partes del cuerpo y una fractura en el brazo, por lo que le tuvieron que hacer una reconstrucción.