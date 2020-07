Realizan modificaciones al escudo de Santos Laguna

- Las expectativas que tenían miles de aficionados a los Guerreros del Santos Laguna, se esfumaron en un "click". Mediante sus redes sociales oficiales, el club Albiverde dio a conocer anoche una serie de modificaciones en su escudo oficial.

Desde días atrás, en las redes sociales del equipo lagunero se había informado la emisión de un "anuncio importante" para el martes 14 de julio, con lo que comenzaron a surgir las especulaciones de miles de aficionados, quienes hablaron de la posibilidad de que llegaran refuerzos al equipo de Guillermo Almada. Ayer, con la desvinculación del recordado delantero caboverdiano Djaniny Tavares del club Al Alhi, de Arabia Saudita, crecieron los rumores que apuntaban al regreso del africano a Santos, lo que levantó los sueños e ilusiones de muchos santistas.

Sin embargo, a las 20:00 horas se despejó la incógnita y no se trató de ningún refuerzo, ni siquiera de un patrocinador, sino de modificaciones realizadas al escudo oficial del Club Santos Laguna, lo que provocó diversas reacciones entre los aficionados. Hubo quienes expresaron su agrado a través de redes sociales, pero fueron mayoría quienes no dudaron en mostrar su desagrado a que tras una larga espera por el anuncio que creó muchas expectativas, para quedar en algo que no tiene influencia en el aspecto deportivo.

Los principales cambios que muestra el nuevo escudo del Club Santos Laguna, son el regreso al tono de verde que tenía el equipo en su nacimiento, la estilización de los gajos del balón y la corona con trazos uniformes y simétricos, así como el cambio de tipografía en las palabras "Club" y "Laguna", mientras que "Santos" permanece idéntico. Además, se eliminaron las siglas "M.R.", dejando más limpio el escudo, rodeado por un trazo en color blanco y con las seis estrellas que representan los seis campeonatos, ubicadas debajo del logotipo, en color dorado.

Aunque hubo quienes aplaudieron la iniciativa de cambiar el logotipo al respetar la esencia de los colores originales, otros más expresaron su insatisfacción y compararon la evolución del logotipo, con las que han mostrado los cascos de los Browns de Cleveland de la NFL o de la bandera de Japón en 1999, cuyas modificaciones son prácticamente imperceptibles. El nuevo logotipo de Santos Laguna aparecerá en sus uniformes para el año futbolístico 2020 - 2021, los cuales serán presentados esta noche, de manera virtual.

En el terreno de juego, los Guerreros siguen entrenando a doble sesión bajo las órdenes de Guillermo Almada, aumentando la exigencia y la intensidad en la pretemporada, con la intención de llegar al cien por ciento, a su partido de debut en el torneo Guard1anes 2020. Los Albiverdes enfrentarán esta mañana a su equipo "hermano", la Jaiba Brava del Tampico Madero, en partido que comenzará a las 8:30 horas y tendrá como escenario las instalaciones del Territorio Santos Modelo, a puerta cerrada y aplicando medidas de distanciamiento.