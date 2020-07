'No hay condiciones para abrir guarderías'

Al menos 175 trabajadoras de guarderías del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) en Coahuila dieron positivo a la prueba de detección del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de acuerdo a un informe que solicitó la diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez Galván. Dijo que no hay personas hospitalizadas y que todas ellas están aisladas en sus domicilios.

La legisladora consideró además que las condiciones sanitarias "no están dadas en este momento" para retomar las actividades en los centros de atención, cuidado y desarrollo integral, sobre todo tomando en cuenta que Coahuila mantiene un semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo.

"Las condiciones no están dadas en este momento para abrir las guarderías, habría que estar al pendiente de la decisión que se tome por parte del estado, en este caso en particular en Coahuila para que no vayamos luego a tener una mayor problemática", señaló.

Sánchez Galván dijo que ha estado revisando en las guarderías todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación y el contagio del virus. "Yo creo que se están esforzando para tener todas las medidas de seguridad, pero yo creo que a pesar de que digan de que ya están listas con la sana distancia, con el acomodo del mobiliario. Creo que aún así, la responsabilidad de la Secretaría de Salud en el estado, finalmente recaerá ahí, en permitir que se abran las guarderías o no, dependiendo del semáforo en el que estemos", declaró.

Recientemente, el Gobierno federal dio revés a la reapertura de guarderías del IMSS en Coahuila y en todo el país que se tenía programada el pasado jueves 9 de julio.

La Dirección de Prestaciones Económicas del IMSS dio a conocer que el reinicio de labores sería solamente para el personal que trabaja en las guarderías y que estos espacios estarán en condiciones de recibir a niños y niñas, bajo la nueva normalidad, a partir del próximo 20 de julio, en coordinación con las autoridades estatales.

Se dijo que la intención de retomar las labores en las guarderías es para ayudar a que las madres trabajadoras usuarias de dicho servicio que se encuentran laborando en actividades esenciales no pierdan su empleo.