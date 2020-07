Niegan venta de menor en Lerdo; se trató de una adopción fallida

El DIF Estatal en la región Laguna negó que exista un caso de una supuesta venta de una menor en Ciudad Lerdo como lo informara el Poder Judicial a través de sus redes sociales y aclaró que se trata de un caso de adopción.

El subdirector del sistema en la región Laguna, Ricardo Favila, explicó que se trata de un tema de una adopción de una menor que se pretendía concretar entre particulares sin agotar todas las vías legales para hacerlo.

"No tenemos nosotros conocimiento de una posible venta, sí hay un tema de una adopción que se intentó hacer entre particulares pero que no se agotaron las vías o los instrumentos judiciales correspondientes o que no se hicieron ante las autoridades judiciales correspondientes y es por eso que hay un conflicto entre los involucrados, pero como tal no existe una venta de menores", recalcó.

Aunque sí reconoció que la menor se encuentra bajo resguardo del Sistema DIF Municipal de Ciudad Jardín tras presentarse una serie de denuncias en torno al caso.

"Se presentaron las denuncias correspondientes por otros delitos; yo no sé cómo los encuadre la autoridad correspondiente, ahorita se encuentra bajo una medida de protección de la Procuraduría y se encuentra en resguardo la menor. La medida de protección la presentamos nosotros junto con el DIF Lerdo, estuvo en resguardo y ahí se encuentra con ellos", explicó Favila.

Fue a través de las cuentas del Poder Judicial que se dio a conocer el caso que inicialmente se manejó como venta de una menor de edad.

A fin de conocer la condición de la niña se acudió al DIF Lerdo; sin embargo, la directora Marilú González se negó a hablar del tema argumentando que sería la delegada de la Procuraduría de Protección de los Niño, Laura Meráz; no obstante, no fue posible contactarla.

1 MENOR

Se encuentra bajo resguardo del DIF Lerdo, quien no proporcionó datos del caso.

Llamado

Ricardo Favila invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier delito que atente contra la integridad de los menores o bien donde se presuma la omisión de cuidados.