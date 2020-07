Shaquille O'Neal auxilia a una mujer luego de tener un accidente

El exastro de los Lakers de Los Angeles fue captado en la escena de un accidente automovilístico en el que no tuvo algo que ver; simplemente, se detuvo a ayudar.

Quien fuera cuatro veces campeón de la NBA conducía por una interestatal de Florida, entidad en la que reside, cuando notó que una mujer acababa de sufrir un percance debido a un neumático reventado.

Según varios reportes, Shaq pidió ayuda a las autoridades y se mantuvo en el sitio hasta que llegaron, no sin asegurarse de que cumplieran con su trabajo. Es conocido que el expivote ha trabajado como voluntario con la policía estadounidense y suele apoyar cuando se le requiere.

Al ver el video, varios usuarios recordaron a su mítico excompañero en los Lakers: Kobe Bryant, fallecido en enero y quien también fuera reconocido por auxiliar a personas tras un accidente vial.

Shaq with the assist: NBA legend Shaquille O'Neal stopped to help a driver who was having car trouble on Interstate 75 near Gainesville, Florida.



Deputies shared the dashcam video on Facebook and thanked O'Neal for his assistance. https://t.co/lY0asX4sDj pic.twitter.com/fQ0km5uC57