Muerte de Naya Rivera fue por ahogamiento accidental, confirman autoridades

Naya había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles luego de que una pareja encontrar a su hijo de 4 años solo en el varado en el bote.

Tras 6 días de intensa búsqueda con la ayuda de equipo tecnológico y de otros dos condados, el día de ayer se reportó el hallazgo del cuerpo flotando cerca de la zona en la que se extravió.

Este martes por medio de la cuenta oficial de la Policía de Ventura se compartió un comunicado donde hacían oficial la causa de muerte de Naya, la cual fue ahogamiento accidental.

Además informaron que fue a través de pruebas dentales que pudieron identificar el cuerpo y que próximamente se emitirán los resultados para determinar si había signos de droga y/o alcohol en su sistema.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ