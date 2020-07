Secretos de Spotify para organizar tu música y aprovechar más la app

Si eres usuario de Spotify probablemente tengas canciones y álbums perdidos que sólo sabes que tienes si escuchas tu música en aleatorio.

Esta plataforma te ofrece múltiples opciones que puedes aprovechar para organizar tu música y agregar clasificaciones que te ayuden a tener bajo control tus favoritos.

Organiza las listas

Determina si deseas que estas estén divididas por género, artistas o temáticas. Después deberás crear carpetas donde colocar tus playlist elegidas para mayores especificaciones. Incluso puedes dividirlos por estados de ánimo.

Deberás usar el programa de escritorio, ir a “Archivo” en el menú superior y escoger “Nueva carpeta de playlist”:

Aquí por ejemplo, puedes colocar una carpeta para las playlist que tienes offline, otras para la oficina, para los fines de semana, etc. Aunque al final dependerá de tu gusto.

Búsqueda avanzada

Si deseas agregar obras muy concretas o escondidas puedes usar algunas modificaciones. En lugar de escribir sólo el nombre del intérprete puede agregar al año de lo que buscas, por ejemplo : “David Bowie YEAR 1980” o “David Bowie AND year 1980”, si quieres que ambas especificaciones se cumplan puedes agregar un AND y si deseas la especificación para cerrar más la búsqueda coloca un NOT, por ejemplo “David Bowie NOT year 1980”.

Encuentra tu música perdida

Quizá estuviste escuchando una canción que te gustó mucho, sin embargo, no pusiste atención al intérprete ni cómo llegaste a ella. Spotify cuenta con una lista de todo lo que has escuchado.

En la zona inferior derecha, entre la barra de duración y el volumen hay un ícono con tres líneas horizontales. Ahí puedes encontrar todo lo que has reproducido y las siguientes canciones que sonarán si dejas que siga su curso.

Descubrimiento semanal

Gracias a esta playlist quizá puedas descubrir la canción que escuchaste en el radio, que disfrutaste y que no sabes como se llama. O sólo encontrar nueva música de tu agrado, ya que esta lista creada cada lunes se basa en tus preferencias y lo que has estado escuchando.

Compara las listas de otros usuarios y extrae lo que cree podría gustarte.

Añadir canciones de shazam

Shazam es la popular aplicación que puede arrojarte cualquier canción que estés escuchando y que desees saber su nombre. Lo ideal es sincronizarla junto con Spotify en el menú de Shazam e ir a “Conectarse a Spotify”. Automáticamente te creará la lista Mis Pistas Shazam donde irán a parar todas las canciones que introduzcas por medio de esta app.

Recuperar listas de reproducción

Si has borrado alguna playlist por error, aún puedes recuperarla entrando en tu cuenta web de Spotify y buscar la opción Recuperar playlist en la parte izquierda y tendrás acceso a todo lo que has borrado que sigue almacenado.

Cambia la imagen asociada a una lista

Esto podría sonar un poco obsoleto, pero lo cierto es que para todos aquellos quienes son más visuales, asociar una carpeta o una playlist con una imagen específica podría volverlos más organizados, ya sea por asociación o por mantener el orden.

Recuerda que estas herramientas te ayudarán a personalizar tu cuenta aprovechando mejor el espacio. También será una forma de tener bajo control lo que desees ir eliminando.