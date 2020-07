Acusan a la marchista Lupita González de falsificación de datos

Según lo anunciado por el organismo, Lupita habría suministrado “pruebas fabricadas, “un falso testimonio” y “documentos

falsificados” en el curso del proceso de disciplina de la IAA en su primera infracción.

Fue en el 2018 cuando, González, dio positivo a trembolona, lo cual le costó una sanción ante la comisión disciplinaria de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), y después ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), explicando que la presencia de la sustancia se debía al consumo de carne contaminada.

Sin embargo, su intento de apelación fue rechazada y, a principios de este mes se confirmó su suspensión de cuatro años que empezó a contar desde el 16 de noviembre del 2018.

The Court of Arbitration for Sport has dismissed the appeal from Mexico's Maria Gonzalez Romero & upheld the @worldathletics Disciplinary Tribunal’s decision to ban the race walker for four years.

