Almada buscará variantes en Santos Laguna

Guillermo Almada, todavía no digiere los duros golpes de haber perdido para el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, a su paisano Brian Lozano y de nueva cuenta, a Ayrton Preciado.

El técnico uruguayo de Santos Laguna reconoció que no cuenta en su plantilla con un elemento de características similares a las del "Huevo", por lo que ha tenido que modificar en poco tiempo, su esquema para afrontar la próxima campaña.

"Insistimos mucho en la movilidad y rotación de futbolistas para buscar los espacios" señaló el timonel en conferencia de prensa virtual. "No tenemos ningún (Brian) Lozano detrás ó alguien similar. Hemos perdido a 3 o 4 jugadores de esas características, que nos hacen difícil mantenernos, por lo que buscamos algunas variantes".

Recalcó el estratega que desea encontrar un funcionamiento o una táctica distinta, ver cómo pueden adaptarse, porque su fortaleza pasa por otro lugar en la actualidad, muy distinta a la de la etapa anterior (Apertura 2019 y Clausura 2020).

"Estamos analizando y trabajando, viendo cual es la mejor estrategia que podemos plantear, siempre con la misma idea, de tener un equipo protagonista, agresivo y que salga a buscar, todas las cosas que pregonamos siempre".

Dejó en claro, que prácticamente cerraron la posibilidad de incorporar a nuevos jugadores para los Guerreros, sobre todo, por la condición económica que están viviendo hoy en día, que es muy complicada.

"Estamos satisfechos y muy conformes con el plantel que tenemos, mantenemos casi toda la base del año anterior. Quizá hemos perdido, particularmente en alguna posición importante en la cancha, por la lesión de Brian (Lozano), la de Ayrton (Preciado) que recayó, la ida de Eryc Castillo también".

Pero también continúa el proceso de saber el real nivel físico y futbolista de sus jugadores, para tratar de poner a los 11 que están mejor. Aceptó que de las nuevas caras, a la mayoría con excepción de Govea, les ha costado mucho adaptarse a la nueva metodología albiverde.

33 PARTIDOS de Liga y liguilla ha dirigido Almada con Santos, ganó 18, igualó 7 y perdió 8.

"Hemos sufrido algunos percances, probado otras variantes, sistemas, cómo se adaptan mejor, llevamos un año y pico de trabajo, por lo que hay cosas que están absorbidas y nos da esa posibilidad de buscar esas variantes, sin llegar marear al futbolista y tener esa idea clara, ver la mejor estrategia para empezar con Cruz Azul, sin renunciar a nuestra idea".

Almada se dio tiempo para hablar de los nuevos Guerreros para el Guard1anes 2020. Sobre el ecuatoriano "Manu" Balda, indicó que lo conoce bien, al tener una fortaleza muy importante en la mitad de la cancha.

"Sobre todo en la distribución de juego, en el armado, pero lo notamos por debajo del ritmo que sus compañeros, le va a llevar un proceso de adaptación para ponerse a la par, pese a la gran pretemporada y esfuerzo que ha tenido. Nos puede dar una buena mano cuando lo precisemos".

Del caso de Gael Sandoval, indicó que se la ha dificultado el trabajo, al igual que Balda "dentro del abanico de posibilidades que teníamos, pensamos que era de lo mejor, tenía una historia en el club, tuvo un nivel que lo hizo llegar a Chivas. Le está costando su adaptación a la metodología, que es distinta a la que realizaba anteriormente. Se incorporó más tarde, está sufriendo un poco, pero hay disposición y trabajo, mucho esfuerzo porque llegó a mitad de la pretemporada".

Sobre Ronaldo Prieto señaló que el habilidoso atacante zurdo, destacó en Tampico en el circuito de ascenso, por lo que fue un paso adelante el llegar a Santos, por lo que se encuentra en proceso de adaptación y batallando un poco, pero confía que será un buen aporte por la banda.

"El caso de (Ismael) Govea, lo precisamos para completar los cuatro (centrales) que necesitamos en un plantel, se le ve muy adaptado al proceso de trabajo, no ha sufrido tanto como los otros y es buen elemento".

Del sonorense Beto Ocejo, confesó que ya tenían conocimiento de él, por lo que el año pasado tuvo la decisión de mandarlo a la Jaiba Brava, para que tuviera una evolución en su juego con continuidad y minutos en la cancha.

"No quisimos ser egoístas y retenerlo para que jugara poco, tuvo un buen rendimiento fuera y es buen aporte, pero tiene una tarea difícil y complicada, porque compite con grandes futbolistas" refiriéndose a la posición de centro delantero.

De Gibrán Lajud comentó que el cancerbero se ha incorporado bien y el grupo lo ha recibido de la mejor manera, que hace más fácil su adaptación "es un gran muchacho, con gran disposición al trabajo, al igual que 'Polito' (Héctor Holguín) y el resto de los arqueros. Considero que tenemos bien cubierto el puesto".

Se le cuestionó al timonel verdiblanco, si existió interés por contar con los servicios del también ecuatoriano Renato Ibarra, que ahora forma parte del Atlas, el otro equipo de Orlegi Sports en el máximo circuito "Ninguna consulta, en ningún momento".

ARQUERO Y NUEVO CAPITÁN

Aunque no lo adelantó ni mencionó, para Almada, el titular bajo los tres postes el próximo sábado 25 de julio ante Cruz Azul, en el arranque de la Liga MX, será el canterano santista Carlos Acevedo.

"Cuando juguemos con Cruz Azul, lo sabrán, yo lo tengo definido. No me gusta adelantar nada, porque los rivales tampoco lo hacen, pero estamos muy confiados, pero no solamente con Carlitos (Acevedo), sino con Lajud también".

Ante la salida de Jona Orozco a los Xolos de Tijuana, quedó también acéfalo quien portará el gafete de capitán, responsabilidad que recaerá en el "Emperador" Furch.

"Julio será el capitán nuestro, es un compañero muy respetado, que tiene mucha injerencia sobre sus compañeros, por el don de gente y buena persona que es en la institución y en el club" manifestó el técnico.

Sobre el sustituto natural de Furch en el campo, Octavio Rivero, el también uruguayo habló acerca del caso, indicando que el club hizo un esfuerzo económico importante por retenerlo, ya que era pedido del cuerpo técnico.

"La idea era retener a ciertos jugadores en la institución, se hizo difícil en algún momento por esa diferencia económica que había, pero hubo un acercamiento de las dos partes. Por suerte se quedó, pensamos que es un aporte para todo el grupo, no solo en los 11 que juegan, sino en la formación del grupo, tiene un peso importante, en la convivencia, consejos, en lo humano, es uno de los jugadores más experimentados".

Del calendario dado a conocer el domingo por la noche y acerca de los primeros rivales en turno expresó: "es una bendición y motivación extra siempre medirse con los mejores, para nosotros es lo mejor que nos puede suceder, bienvenido sea el calendario que nos tocó. No dependió de nosotros ni de un sorteo dirigido, pero ya estamos enfocados en el primer partido que es Cruz Azul. Es el mejor calendario que nos pudo haber tocado, confiados en el grupo que tenemos".

El pasado sábado, disputaron el primero de los tres duelos amistosos de preparación que tienen programados. Más allá del resultado ante el representativo de Zacatecas de la Liga de Expansión, Almada habló de las sensaciones que le dejó el cotejo jugado en el Corona.

"Nos dejó conformes el partido con Mineros, más allá del resultado, lo cual nunca priorizamos en los amistosos, sino el rodaje, que sea con intensidad, dinámico, sacar buenas conclusiones, fue un buen movimiento, algunas cosas que todavía no estamos haciendo bien, la variante táctica como la que empleamos el otro día, se adaptaron bastante bien la mayoría, pero tenemos que seguir evolucionando para lo que se nos viene, que es bastante duro".

Dijo que sin duda, hubieran querido algunos partidos más de pretemporada en este verano, pero por la circunstancia del COVID-19 y los desplazamientos que conlleva, simplemente no pudieron, por lo que están conformes con el trabajo realizado previamente.

De entrar en calor en la nueva campaña aseveró: "Mucho trabajo diario, nunca nos alejamos del balón, ni en pretemporada, el ritmo de competencia lo iremos adquiriendo con el paso del tiempo, los clubes que están jugando un campeonato, nos llevan un poco de ventaja, porque les da la posibilidad de competir en distintas maneras, pero nunca me gusta quejarme de nada, ni poner excusas, intentamos minimizarlo con estos partidos, con los mejores rivales que pudimos conseguir, nos servirá para seguir evolucionando".

Lamentó por no tener Copa MX, por la cantidad de juveniles, quienes tendrían gran experiencia. Las fortalezas son distintas de las del año anterior, muy competitivo, para un puesto para jugar.

Por último, echará mano del nuevo reglamento que se pondrá en marcha, para evitar cualquier tipo de lesiones y de paso, ante la falta del certamen copero, darle oportunidad de jugar a casi todo su plantel.

"El abanico es más grande, podemos tener 5 cambios, de 10 a 11 suplentes en el banco, con más participación sin la Copa MX, que me hubiera gustado mucho jugarlo".