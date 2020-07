Atribuye alza de casos a aplicación de más pruebas

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reconoció que la cifra de casos positivos de COVID-19, tanto en la capital como en los municipios de La Laguna, ha ido al alza. Atribuyó este fenómeno al número de pruebas que se han practicado recientemente.

"En relación con los comentarios del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en torno a que Durango, particularmente la capital, Gómez Palacio y Lerdo, son regiones en las que ha estado subiendo de manera importante el número de casos positivos, es cierto. También hay que decir que en estas regiones está el incremento porque nosotros ahora sí que estamos yendo a buscar al virus", comentó.

Aispuro explicó que tan solo este pasado fin de semana se comenzaron a aplicar mil pruebas aleatorias adicionales a las mil ya aplicadas en la Comarca Lagunera.

"Son muestreos que se hacen en diferentes segmentos, colonias de las ciudades, para ver si en esas zonas hay un grado importante de contagios y tomar otras medidas. Entonces sí hemos estado incrementando el número de positivos, pero en parte corresponde a que estamos haciendo más pruebas y todas se hacen autorizadas por el Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), autorizadas por el Consejo Nacional de Salud", dijo a fin de tener un panorama real de casos.

Por otra parte, el mandatario comentó que se reunirá con los alcaldes y sus equipos de Salud, a fin de establecer estrategias sobre lo que se puede hacer en cada municipio.

Dijo que también espera una respuesta por parte de Coahuila para emprender acciones de forma coordinada, no idénticas, sino acordes a las necesidades de cada región.

"Pero sí tienen que ser acciones que vayan de la mano con el mismo objetivo y creo que en esa colaboración no tengo la menor duda de que sí podemos detener, con el apoyo de la sociedad. Todas las acciones que realicemos, si no van respaldadas por los ciudadanos, no tendrán el éxito que estamos buscando", finalizó.