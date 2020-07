No habrá cierre de negocios en Gómez

La alcaldesa Marina Vitela dijo que a ella no le sorprende que Gómez Palacio ocupe primeros lugares en contagios de COVID-19 ante la renuencia del uso del cubrebocas y otras medidas pero aseguró que no afectará de nuevo la economía de su municipio cerrando nuevamente negocios, en tanto no se unifiquen y respeten en la práctica los criterios para tomar este tipo de decisiones con otros gobiernos municipales y estatales de La Laguna de Coahuila y Durango. Recordó que ya antes lo hizo en el municipio y no sirvió de mucho ante esa falta de coordinación.

"El mejor semáforo que se puede tener son los contagios en aumento y los decesos. Si hay aumento, evidentemente tenemos un problema", declaró. En cuanto a la necesidad de la apertura del nuevo hospital de Gómez Palacio todavía no hay nada seguro. "No nos han dado fecha. Creo que urge poderlo abrir pero es ahorita mucho más urgente tomar medidas de prevención. En Gómez Palacio fuimos uno de los municipios que atendimos todo puntualmente, cerramos la mayoría de los lugares pero de nada sirvió porque estamos en una zona conurbada y hubo gente que se iba a Torreón, a Lerdo, a Gómez Palacio, a Durango capital y de nada sirve así. Debe de haber una acción coordinada en todo el corredor para que esto pueda bajar", dijo la alcaldesa. Mencionó que en su caso está dispuesta a tomar todas las acciones que se deben realizar, siempre y cuando el resto de los municipios de la zona lo haga, ya que considera que no puede castigar económicamente a la población gomezpalatina. "Se me hace una gran irresponsabilidad de mi parte quererlo cerrar o volver a cerrar cuando el resto de los municipios están abiertos y se pierde el esfuerzo", dijo Vitela. La autoridad habló de la necesidad del uso de cubrebocas pues es un tema técnico-científico que deben replicar los líderes: "Creo que la población mexicana siempre reconoce líderes nacionales estatales y municipales y mandan señales corporales. Si hay relajamiento de su parte, no debemos estar sorprendidos de lo que ocurre en el país", mencionó. Recordó que científicamente el cubrebocas inhibe el contagio en un 50% al evitar diseminar las partículas de la saliva. "La otra es que la careta también científicamente inhibe un 70% de probabilidades de contagio" Vitela Rodríguez dijo que no le sorprende que Gómez Palacio ocupe los primeros lugares en contagio debido a la renuencia de respetar las medidas establecidas para evitarlo. "A mí no me sorprende que Gómez Palacio, el estado Durango, ocupe esos espacios pues hemos estado luchando y les hemos estado diciendo, desde que inició la pandemia, que se iba a cansar el personal médico, que se iba a contagiar ya que están cubriendo dos o tres turnos y lo más grave es que tenemos los hospitales al tope, tanto públicos como privados". Recordó que quizá los gobiernos pueden conseguir los respiradores pero el problema es quién los va a manejar pues son especialistas los que deben saber intubar un paciente y que no es una técnica que cualquiera haga.