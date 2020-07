Impulsan campaña de concientización

La Mesa de Salud de La Laguna arrancó con la campaña #CoronaBobo, que busca exhortar a la ciudadanía a que cumpla con las medidas sanitarias para la prevención del contagio de COVID-19.

Mediante videos en redes sociales, se expone la necesidad de que la gente cumpla con el uso del cubrebocas, la sana distancia al estar formados en alguna fila, no realizar fiestas y no salir de casa cuando no es necesario, a fin de no ser un #CoronaBobo. La campaña es impulsada por Laguna Yo Te Quiero y Medios Por La Laguna Unidos, y trata de concientizar sobre los riesgos de no protegerse ante la pandemia que se vive actualmente.

La Mesa de Salud había informado hace algunas semanas que trabajaría en una campaña para incidir en la responsabilidad individual y colectiva para atender las medidas de prevención que los médicos han insistido en tomar desde el inicio de la contingencia, pues se busca que la reactivación económica y el término del confinamiento se haga de una manera responsable.

Esto surge a la par de la carta que enviaron médicos de la región Laguna a los alcaldes en la que les solicitaron tomar medidas para procurar un mayor control del contagio por el SARS-CoV-2, al considerar que falta conciencia de una gran parte de la ciudadanía, de ahí que insistan en que se adopten estrategias más decisivas y contundentes en los municipios, tras el aumento de 40 por ciento en las defunciones y en la tasa de contagios de la Zona Metropolitana.

Las organizaciones civiles representadas en la Mesa de Salud expusieron que, de seguir haciendo lo mismo, se obtendrán los mismos resultados, que han sido desalentadores hasta el momento.

Por parte de Laguna Yo Te Quiero se mantiene además una campaña de acopio para garantizar el suministro de los equipos de protección para el personal médico de la Comarca Lagunera, dada la carencia de equipo básico para el tratamiento de pacientes.

Mesa de Salud

